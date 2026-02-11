Djokovic desiste do terceiro torneio em 2026 e reduz calendário

A organização do ATP 500 de Doha, no Qatar, anunciou nesta quarta-feira (11) a desistência de Novak Djokovic. Com isso, o sérvio já soma três baixas em torneios em 2026, tendo disputado apenas o Australian Open, onde ficou com o vice-campeonato após cair para Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

Aos 38 anos, o recordista de Grand Slams tem adotado uma postura cautelosa, dosando o esforço físico para prolongar a carreira. Além da capital catari, onde alegou fadiga extrema, o sérvio já havia ficado fora dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide, em janeiro. Na ocasião, o tenista afirmou que ainda não estava "fisicamente pronto" para competir em alto nível antes do primeiro Major do ano.

Agora, a expectativa gira em torno do retorno de Djokovic para Indian Wells. O primeiro Masters 1000 da temporada, disputado na Califórnia em março.

continua após a publicidade

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O sérvio Novak Djokovic na final do Australian Open contra o espanhol Carlos Alcaraz (Foto: by IZHAR KHAN / AFP)

Premiação de Djokovic em quadra supera o PIB de países inteiros

Ao longo da carreira, Djokovic quebrou muitos recordes, incluindo sua conta bancária. O sérvio atingiu o montante de US$ 192,6 milhões (aproximadamente R$ 1,05 bilhão) apenas em premiações em torneios, superando o PIB anual de alguns países.

continua após a publicidade

Entre as nações que produzem menos riqueza por ano do que o atual número 3 do mundo acumulou com a raquete, estão Tuvalu (US$ 61 milhões), Montserrat (US$ 80,43 milhões) e Nauru (US$ 183 milhões).

+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.