Djokovic desiste do terceiro torneio em 2026 e reduz calendário

A organização do ATP 500 de Doha, no Qatar, anunciou nesta quarta-feira (11) a desistência de Novak Djokovic. Com isso, o sérvio já soma três baixas em torneios em 2026, tendo disputado apenas o Australian Open, onde ficou com o vice-campeonato após cair para Carlos Alcaraz.
Aos 38 anos, o recordista de Grand Slams tem adotado uma postura cautelosa, dosando o esforço físico para prolongar a carreira. Além da capital catari, onde alegou fadiga extrema, o sérvio já havia ficado fora dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide, em janeiro. Na ocasião, o tenista afirmou que ainda não estava "fisicamente pronto" para competir em alto nível antes do primeiro Major do ano.
Agora, a expectativa gira em torno do retorno de Djokovic para Indian Wells. O primeiro Masters 1000 da temporada, disputado na Califórnia em março.
Premiação de Djokovic em quadra supera o PIB de países inteiros
Ao longo da carreira, Djokovic quebrou muitos recordes, incluindo sua conta bancária. O sérvio atingiu o montante de US$ 192,6 milhões (aproximadamente R$ 1,05 bilhão) apenas em premiações em torneios, superando o PIB anual de alguns países.
Entre as nações que produzem menos riqueza por ano do que o atual número 3 do mundo acumulou com a raquete, estão Tuvalu (US$ 61 milhões), Montserrat (US$ 80,43 milhões) e Nauru (US$ 183 milhões).
