João Fonseca tem oponente definido no Master 1000 de Cincinnati

O brasileiro João Fonseca, número 49 do mundo, conheceu sua chave e oponente no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, torneio jogado em quadras duras e com premiação de US$ 9,1 milhões.

Na rodada inicial da competição americana, Fonseca irá duelar contra o chinês Yunchaokete Bu, número 76 do ranking da ATP, em duelo inédito no circuito mundial até então. O adversário de Fonseca chegou à segunda rodada no Masters de Toronto, caindo para o italiano Lorenzo Sonego. João foi eliminado na estreia da competição por Tristan Schoolkate.

A partida deverá ocorrer na quinta ou sexta-feira, definição que deve ocorrer nesta quarta-feira por parte da organização do torneio.

Yunchaokete Bu, próximo oponente de João Fonseca (Foto: Sarah-Jäde Champagne / ATP)

Caso avance à segunda rodada, João terá pela frente o espanhol Alejando Fokina, número 19 do mundo e cabeça de chave número 17 do torneio. Ele foi vice-campeão no ATP 500 de Washington e se retirou nas oitavas de final em Toronto, contra Andrey Rublev.

Em caso de uma nova vitória, Fonseca enfrentaria o vencedor do embate entre o cabeça de chave número 15, Flavio Cobolli, da Itália, e quem passar da partida entre o japonês Yoshihito Nishioka e um tenista do qualificatório. Se fizer grande campanha e chegar às oitavas de final pela primeira vez em um Masters 1000, o brasileiro poderá duelar contra o cabeça de chave número 4, Taylor Fritz, segundo principal nome na parte da chave em que se encontra Fonseca, no mesmo lado em que aparece o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo.

João Fonseca em treino em Cincinnati (Divulgação)

Últimos campeões do próximo torneio de João Fonseca

2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner