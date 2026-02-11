AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires
Adversário do brasileiro é o chileno Alejandro Tabilo, 71º
Atual campeão, João Fonseca inciia a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires nesta quarta-feira. O adversário do número 1 do Brasil e 33 do mundo é o chileno Alejandro Tabilo, de 28 anos e 71º do ranking, ex-top 19. O Lance! acompanha a partida ao vivo.
Acabou a preliminar, com vitória do tcheco Vit Kopriva sobre o italiano Matteo Berrettini, por 6/4 e 6/3.
Pré-jogo João Fonseca x Tabilo
- Tabilo venceu o único jogo até hoje contra João Fonseca: nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em abril de 2024, por 4/6, 7/6 e 6/4, também no saibro. Naquela semana, o carioca, então com 17 anos, era o 276º do mundo, e o rival, o 41º.
- O brasileiro e o chileno entram em quadra logo após o duelo entre o italiano Matteo Berrettini e o tcheco Vit Kopriva.
- Até hoje, desde 2001, quando Gustavo Kuerten foi ganhador, apenas um tenista venceu duas edições seguidas na capital argentina: o espanhol David Ferrer, tricampeão em 2012, 2013 e 2014.
- João Fonseca tem 13 triunfos em 23 partidas no saibro como profissional até aqui (em torneios ATP) e um título, justamente na capital argentina.
- Em partidas no saibro, na carreira, o chileno soma 29 vitórias e 27 derrotas, com nenhum título conquistado.
- Antes do primeiro Grand Slam do ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira desistiu dos ATP 250 de Brisbane e Adelaide, devido a uma lombalgia.
- Em 2026, a única partida do número 1 do Brasil foi a derrota na estreia do Australian Open para o americano Eliot Spizzirri.
- O jogo desta quarta-feira é o primeiro do brasileiro no saibro desde o início de junho, quando alcançou a terceira rodada de Roland Garros.
