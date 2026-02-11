AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires

Tabilo venceu o único jogo até hoje contra João Fonseca: nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em abril de 2024, por 4/6, 7/6 e 6/4, também no saibro. Naquela semana, o carioca, então com 17 anos, era o 276º do mundo, e o rival, o 41º.

O brasileiro e o chileno entram em quadra logo após o duelo entre o italiano Matteo Berrettini e o tcheco Vit Kopriva.

Até hoje, desde 2001, quando Gustavo Kuerten foi ganhador, apenas um tenista venceu duas edições seguidas na capital argentina: o espanhol David Ferrer, tricampeão em 2012, 2013 e 2014.

João Fonseca tem 13 triunfos em 23 partidas no saibro como profissional até aqui (em torneios ATP) e um título, justamente na capital argentina.

Em partidas no saibro, na carreira, o chileno soma 29 vitórias e 27 derrotas, com nenhum título conquistado.

Antes do primeiro Grand Slam do ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira desistiu dos ATP 250 de Brisbane e Adelaide, devido a uma lombalgia.

Em 2026, a única partida do número 1 do Brasil foi a derrota na estreia do Australian Open para o americano Eliot Spizzirri.