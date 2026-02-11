menu hamburguer
Tênis

AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires

Adversário do brasileiro é o chileno Alejandro Tabilo, 71º

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/02/2026
18:25
Atualizado há 1 minutos
João Fonseca em treino em Buenos Aires (Reprodução)
imagem cameraJoão Fonseca em treino em Buenos Aires (Reprodução)
  • Matéria
Atual campeão, João Fonseca inciia a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires nesta quarta-feira. O adversário do número 1 do Brasil e 33 do mundo é o chileno Alejandro Tabilo, de 28 anos e 71º do ranking, ex-top 19. O Lance! acompanha a partida ao vivo.

Acabou a preliminar, com vitória do tcheco Vit Kopriva sobre o italiano Matteo Berrettini, por 6/4 e 6/3.

Pré-jogo João Fonseca x Tabilo

  1. Tabilo venceu o único jogo até hoje contra João Fonseca: nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em abril de 2024, por 4/6, 7/6 e 6/4, também no saibro. Naquela semana, o carioca, então com 17 anos, era o 276º do mundo, e o rival, o 41º.
  2. O brasileiro e o chileno entram em quadra logo após o duelo entre o italiano Matteo Berrettini e o tcheco Vit Kopriva.
  3. Até hoje, desde 2001, quando Gustavo Kuerten foi ganhador, apenas um tenista venceu duas edições seguidas na capital argentina: o espanhol David Ferrer, tricampeão em 2012, 2013 e 2014.
  4. João Fonseca tem 13 triunfos em 23 partidas no saibro como profissional até aqui (em torneios ATP) e um título, justamente na capital argentina.
  5. Em partidas no saibro, na carreira, o chileno soma 29 vitórias e 27 derrotas, com nenhum título conquistado.
  6. Antes do primeiro Grand Slam do ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira desistiu dos ATP 250 de Brisbane e Adelaide, devido a uma lombalgia.
  7. Em 2026, a única partida do número 1 do Brasil foi a derrota na estreia do Australian Open para o americano Eliot Spizzirri.
  8. O jogo desta quarta-feira é o primeiro do brasileiro no saibro desde o início de junho, quando alcançou a terceira rodada de Roland Garros.

O chileno Alejandro Tabilo é o rival de João Fonseca na estreia em Buenos Aires (Foto: Reprodução)
