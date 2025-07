João Fonseca, que, nesta segunda-feira, entrou para o top 50, aos 18 anos, vai ser uma das estrelas da partida-exibição às vésperas do US Open. No dia 21 de agosto, o brasileiro terá a companhia dos anfitriões André Agassi, Coco Gauff, Andy Roddick e John McEnroe, além do argentino Juan Martin Del Potro, campeão do torneio em 2009.



Antes do último Grand Slam do ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, disputa os Masters 1000 de Toronto, no Canadá, apartir de 27 de julho, e de Cincinnatti, que começa em 7 de agosto. Há duas semanas, como se sabe, João Fonseca alcançou a terceira rodada de Wimbledon, perdendo para o chileno Nicolas Jarry.

Já o US Open tem início dia 24 de agosto, três dias após a exibição em Nova York.



Há dois anos, João Fonseca foi campeão juvenil do torneio. Em 2025, o número 1 do Brasil e 48º do mundo vai debutar como profissional na competição, o quarto e último Grand Slam da temporada. Além da terceira rodada em Londres, João Fonseca atingiu a mesma fase em Roland Garros, em junho, e parou na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, onde conquistou, na estreia, a maior vitória da carreira até aqui, sobre o russo Andrey Rublev (9º).

Vale lembrar que o número 1 do Brasil venceu por 3 sets a 0 as três estreias de Slams até agora. Além de Rublev, o carioca eliminou, nessa fase, o polonês Hubert Hurkacz (28º), na primeira rodada de Roland Garros, e o anfitrião Jacob Fearnley (51º), em Wimbledon.

Do 727º lugar ao top 50 em 1 ano e meio



Hoje 48º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, no início de 2024, era apenas o 727º do mundo, aos 17 anos.



Um divisor de águas na trajetória de João Fonseca, na temporada passada, foi o Rio Open, para o qual foi convidado pelo segundo ano seguido. Em 2024, foi lá, no Jockey Club, que o jovem carioca, então 655º do planeta, venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils (20º) e o chileno Christian Garin (88º). O jovem carioca terminou aquela campanha na 343ª posição no ranking.



Na temporada atual, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira debutou como o 113º do ranking.

