Eliminado na terceira rodada, em sua primeira participação, João Fonseca, muito provavelmente, viu a final de Wimbledon, vencida por Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz, neste domingo (13). Tanto que o brasileiro interagiu com as publicações do italiano e do espanhol após a segunda decisão entre ambos de Grand Slam.



O campeão Sinner escreveu:



- Vivendo meu sonho, obrigado, Wimbledon.



O número 1 do Brasil, João Fonseca, eliminado na terceira rodada, aplaudiu a publicação acima do líder do ranking. Outros tenistas, como o australiano Alex De Minaur e o tcheco Jakub Mensik, campeão do Masters 1000 de Miami, também interagiu com Sinner.



- Tão feliz por você, Jannik. Bem merecido - escreveu o tenista da República Tcheca.





Alcaraz parabeniza Sinner após Wimbledon, e João Fonseca curte

Após sofrer a primeira derrota em seis finais de Slams, Alcaraz fez questão de parabenizar o novo campeão de Wimbledon. Como se sabe, o espanhol buscava o terceiro troféu seguido em Londres, onde vinha de 20 triunfos consecutivos.



- Parabéns, Sinner, pelo seu primeiro Wimbledon. Muito merecido. Obrigado a todos pelo apoio. Eu me sinto em casa e é, realmente, especil para mim jogar aqui. Vejo vocês ano que vem - escreveu o vice-líder do ranking, em publicação curtida por João Fonseca.

Na final deste domingo, Sinner venceu, também, o ponto do dia. Nele, após um dos melhores rallies da final, Sinner finaliza com uma bola no contrapé de Alcaraz, que tentava o tricampeonato de Wimbledon.



