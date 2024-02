No segundo set o brasileiro seguiu firme, mas Fils conseguia confirmar no sufuco. Fonseca teve dois games pergiosos de 30 iguais, mas serviu e usou bem a direita e deixadas para vencer. Ele quebrou com erro na direita do francês, abriu 5 a 3 e fechou com autoridade por 6/4.

Vindo de sua primeira vitória sobre um top 50, Fonseca encara o chileno Cristian Garin, campeão do torneio de 2020, que venceu na estreia o espanhol Roberto Carballes Baena, no final da noite de terça-feira. O duelo acontece nesta quinta-feira.