Neste domingo, Jannik Sinnner interrompeu, em grande estilo, na final de Wimbledon, as cinco derrotas seguidas para Carlos Alcaraz. E, aos 23 anos, o italiano, líder do ranking, conquistou o quarto Grand Slam da carreira.



Em sua 100ª partida de Slam, o líder do ranking, além do título, venceu o ponto da partida. Nele, após um dos melhores rallies da final, Sinner finaliza com uma bola no contrapé de Alcaraz, que tentava o tricampeonato de Wimbledon.



Em Wimbledon, Sinner se vinga da derrota de Paris



- É muito emocionante, poque tive uma derrota dura em Paris. Mas, no final das contas, não importa como você vence ou como você perde importantes torneios, você tem apenas que entender o que fez de errado e trabalhar nisso. E foi exatamente o que fizemos. Tentamos aceitar a derrota e manter o trabalho. Com certeza, é um dos motivos pelos quais estou segurando esse troféu. Sou muito grato por estar saudável e ter ótimas pessoas ao meu redor e segurar esse troféu significa muito - disse o número 1 do mundo, que, no dia 8 de junho, desperdiçou três match-points na final de Roland Garros, na derrota justamente para Alcaraz. Aquela foi a primeira decisão de Slam entre ambos.



O campeão, que, até esta semana, em Londres, tinha como melhor resultado a semifinal de 2023, parabenizou o espanhol, que buscava o tricampeaonato e estava invicto em cinco finais de Slams:



- Parabéns, Carlos, por mais um incrível torneio, mas, principalmente, pelo jogador que você é. É muito difícil jogar contra você, mas temos uma ótima relação, dentro e fora das quadras, e estamos tentando manter isso. Continue assim, você vai segurar esse troféu muitas vezes. E você já tem dois - disse, rindo, Sinner.

Na Era Aberta (desde 1969), apenas três jogadores cederam menos games do que Sinner (56) até a final de Wimbledon. Abaixo, a lista:





