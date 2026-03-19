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Com a idade de João Fonseca, Alcaraz já alcançava o topo do ranking

Espanhol e brasileiro se enfrentam nesta sexta, em Miami

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
21:33
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imagem cameraAlcaraz com o troféu do US Open de 2022. (Foto: Reprodução)
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Não por acaso, Carlos Alcaraz, aos 22 anos, rival desta sexta-feira às 20h (de Brasília), na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, é uma das inspirações para João Fonseca (39º do mundo). Entre muitos outros feitos, o espanhol, aos 19 anos, idade do brasileiro, já alcançava o topo do ranking mundial pela primeira vez.

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O tenista nascido em Murcia tinha 19 anos, 4 meses e 6 dias, em 12 de setembro de 2022, quando se tornou o mais jovem da história a se tornar o número 1 do mundo. O feito veio logo após o primeiro de seus sete Grand Slams, o US Open (em 2025, ele voltou a erguer o troféu em Nova York). Na história do torneio americano, apenas o anfitrião Pete Sampras, aos 19 anos e 28 dias, em 1990, foi campeão ainda mais precoce que Alcaraz. Os outros troféus do espanhol desse nível foram em Wimbledon, em 2023 e 2024, Roland Garros, 2024 e 2025, e um no Australian Open, há quase dois meses.

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Ainda em março de 2022, aos 18 anos, Alcaraz se tornou o mais jovem a erguer o cobiçado troféu de Miami. Não 'satisfeito', na semana em que completou 19 anos, em maio daquela temporada, o espanhol ergueu, no saibro de Madri, seu segundo Masters 1000. Então número 9 do mundo, o anfitrião deixou pelo caminho nomes como o compatriota Rafael Nadal (4º, nas quartas de final) e o sérvio Novak Djokovic (1º, na semifinal). O título veio com triunfo sobre o alemão Alexander Zverev (3º).



João Fonseca vai desafiar o rival pela primeira vez

O duelo desta sexta será o primeiro em jogos oficiais entre o brasileiro (39º do mundo) e o líder do ranking. No dia 8 de dezembro de 2025, Alcaraz levou a melhor em partida-exibição, também em Miami.

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Na quinta-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira superou o húngaro Fabian Marozsan (46º), por 6/4, 3/6 e 6/2.

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Gráfico mostra os principais feitos da carreira de Carlos Alcaraz (Reprodução)
Gráfico mostra os principais feitos da carreira de Carlos Alcaraz (Reprodução)

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