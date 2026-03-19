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AO VIVO: Acompanhe a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Miami

Quem vencer enfrenta, na sexta-feira, o espanhol Carlos Alcaraz

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
15:50
Atualizado há 1 minutos
João Fonseca na vitória sobre o americano Tommy Paul no Masters 1000 de Indian Wells
imagem cameraJoão Fonseca na vitória sobre o americano Tommy Paul no Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/AFP)
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Número 1 do Brasil e 39 do mundo, João Fonseca mede forças, nesta quinta-feira, com o húngaro Fabian Marozsan (46º) na estreia do Masters 1000 de Miami. Os dois entram em quadra em instantes, já que a preliminar, entre a alemã Laura Siegemund e a filipina Alexandra Eala, durou mais de 3 horas e terminou às 16h31. Quem vencer enfrenta o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, na sexta-feira.

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Gráfico mostra números de João Fonseca em 2026 (Reprodução)
Gráfico mostra números de João Fonseca em 2026 (Reprodução)

Pré-jogo de João Fonseca x Marozsan

Semana passada, em Indian Wells, em outro torneio Masters 1000, o carioca, de 19 anos, se tornou o segundo mais jovem a vencer, nesta década, 10 partidas desse nível (atrás apenas de Alcaraz). O pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou às oitavas de final na Califórnia, perdendo uma batalha de dois tiebreaks para o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, e soma, agora, 11 triunfos em 20 jogos desse patamar.

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Já Marozsan, de 26 anos e profissional desde 2017, acumula 24 vitórias em 42 confrontos desse nível na carreira. A última vez que ele ganhou uma partida de Masters 1000 foi em setembro de 2025, em Xangai, na China: 6/1, 4/6 e 6/4 pra cima do suíço Stan Wawrinka.

Desde então, o adversário do brasileiro nesta quinta-feira perdeu as estreias em Paris, em outubro, e semana passada, em Indian Wells, respectivamente, para o francês Arthur Rinderknech (29º) e o espanhol Roberto Bautista-Agut (93º).

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No entanto, um dos triunfos de Marozsan em Masters 1000, em 2025, foi justamente contra João Fonseca, na estreia do saibro de Roma, em maio.

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João Fonseca em treino em Miami (Reprodução)
João Fonseca em treino em Miami (Reprodução)

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