Tenista do US Open cobra R$5 mil por encontros com homens
Além de atleta, também faz conteúdo para plataformas adultas
- Matéria
- Mais Notícias
A tenista norte-americana Sachia Vickery fez um desabafo polêmico em suas redes sociais. Em uma postagem, a atleta, que está na disputa do qualifying do US Open, criticou o comportamento masculino e afirmou que agora cobra mil dólares (cerca de R$ 5,4 mil) por encontros.
— Eu não saio mais para encontros de graça devido ao comportamento dos homens. Agora eu requiro um depósito prévio para o encontro. Envie mil dólares e podemos fazer acontecer — escreveu Vickery nas redes sociais.
Vickery não joga tênis desde fevereiro devido a problemas físicos, e agora busca melhorar sua posição no ranking da WTA. Atualmente, a americana se encontra na 559ª colocação, mas sua melhor marca na carreira foi o 73º lugar em 2018.
Apesar de seu tempo afastada, a jogadora não cogitou deixar o esporte, mas revelou que quer buscar novas oportunidades fora das quadras.
— Eu ainda jogo tênis, minha carreira continua. Mas eu também quero fazer coisas fora do tênis. Estou começando a explorar mais oportunidades nas mídias sociais — disse Vickery.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Quando começa o US Open?
O US Open 2025 será realizado entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro, no tradicional complexo de Flushing Meadows, em Nova York. O torneio sempre começa na última segunda-feira de agosto e se estende por duas semanas, com a final masculina acontecendo no segundo domingo de setembro.
O Brasil já tem dois representantes confirmados no torneio, João Fonseca e Bia Haddad. Além de outros quatro na disputa qualificatória: Thiago Wild, Thiago Monteiro, João Lucas Reis e Laura Pigossi.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias