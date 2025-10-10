Radar Olímpico: Assunção sede do Pan 2031, e João Fonseca no Rio Open

Em mais uma edição do Radar Olímpico, o Lance! traz o resumo dos principais acontecimentos no cenário do esporte olímpico da semana. Nesta semana, Assunção foi escolhida como sede do Pan-Americano 2031, estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futebol de Cegas e quebra de recordes no Mundial de Judô.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Assunção é sede do Pan-Americanos 2031

A cidade de Assunção, capital do Paraguai, foi escolhida para ser a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Na manhã desta sexta-feira, durante Assembleia Geral Extraordinária da Panam Sports, realizada em Santiago, no Chile, aconteceu a eleição para o anfitrião do evento, com a participação dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas. Assunção foi eleita com 28 votos contra 24 para a candidatura Rio-Niterói. Não houve abstenções.

Ao todo, seriam 53 votos em jogo para eleger a sede, já que os 12 países que já sediaram os Jogos Pan-Americanos - Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela - têm direito a voto duplo. Porém, a República Dominicana não compareceu à votação, restando apenas 52 votos.

Assunção foi eleita como sede para o Pan de 2031 (Foto: Reprodução)

Copa do Mundo de Futebol de Cegas

A seleção feminina de futebol de cegas do Brasil foi criada há apenas um ano. As atletas tiveram pouco tempo de preparação conjunta antes da competição mundial, o que torna a classificação para as semifinais um feito notável.

A equipe brasileira terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com cinco pontos conquistados em três jogos, atrás apenas da Inglaterra. A campanha invicta inclui uma vitória por 1 a 0 contra a Índia, país-sede, no domingo (5), e dois empates: 1 a 1 com a Inglaterra, na terça-feira (7), e o 0 a 0 com a Polônia na quarta-feira (8).

Apesar da ótima campanha, as brasileiras foram eliminadas na semifinal pela seleção argentina, na manhã desta sexta (10), por 1 a 0.

Mundial Júnior de judô

Pela primeira vez na história do Mundial, a final dos -90kg masculino foi 100% brasileira, entre os judocas Jesse Barbosa, que saiu com o ouro, e João Segatelle, com a prata. Os atletas chegaram à disputa do primeiro lugar após ganharem quatro lutas cada.

Além da dobradinha, o Brasil terminou a competição com cinco pódios, sendo dois ouros, atrás apenas do Japão.

João Fonseca no Rio Open

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, na última terça-feira (7), o tenista João Fonseca confirmou sua participação no Rio Open 2026. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o brasileiro disputa o campeonato.

João Fonseca em ação na Laver Cup (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira — expressou João Fonseca.