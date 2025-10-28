menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Europeus se chocam com partida de João Fonseca em Paris: 'É por isso'

Brasileiro venceu na estreia da competição depois de ser campeão do ATP da Basileia

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 28/10/2025
12:21
João Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
imagem cameraJoão Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois de vencer o maior título de sua carreira, João Fonseca entrou em quadra, nesta terça-feira (28), e venceu no ATP de Paris. Nas redes sociais europeias, a vitória do jovem tenista brasileira foi extremamente comentada.

continua após a publicidade

Com apenas 19 anos, João Fonseca teve grande atuação no Masters 1000 de Paris contra o canadense de 26 anos, Denis Shapovalov, ex-número 10 do mundo. O brasileiro levou a partida por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3. 

➡️Internautas cobram promessa de João Fonseca após título inédito: 'Cadê?'

Na Europa, o nome de João Fonseca foi muito comentado durante e depois da partida. O brasileiro é tratado como uma das principais promessas do tênis ao redor do mundo. Veja os comentários e lances abaixo:

continua após a publicidade
João Fonseca na vitória na estreia do Masters 1000 de Paris (Divulgação)
João Fonseca na vitória na estreia do Masters 1000 de Paris (Divulgação)

Veja comentários sobre João Fonseca durante vitória em Paris

Tradução: Denis Shapovalov não venceu nem o machucado João Fonseca. É por isso que João Fonseca é GOAT (melhor de todos os tempos).

Tradução: João Fonseca, que ganhou em Basel dois dias atrás, fez uma partida fantástica contra Shapolavov. Ele é realmente um pirralho, mas muito inspirador.

Tradução: Se ele continuar com esse nível absurdo, pode fazer sem dúvida um trio com Alcaraz e Sinner. O novo top 3.

Tradução: Para aqueles que duvidaram de João Fonseca na semana passada, hoje ele provou que teria vencido Shapovalov de qualquer maneira. Ele recuperou-se de desvantagem novamente contra Shapo e estreou com força em Paris. Agora vem outro teste difícil, Khachanov no R2.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

No set de abertura, Shapovalov aproveitou o único break point, no último game, para fechar a parcial. Apesar de ter tido um aproveitamento de saque (76%) um pouco superior ao do rival (74%), João Fonseca acabou superado nessa série. O dinamarquês acabou sacando muito bem nos pontos importantes e fez cinco aces (contra nenhum do brasileiro).

O número 1 do Brasil não se abateu com a derrota no primeiro set e começou o seguinte com uma quebra de serviço. João Fonseca teve alguma dificuldade para confirmar o serviço no quarto game, mas abriu 3/1 e 4/2. No sétimo game, o 28º do mundo voltou a pressionar o saque do rival e conquistou nova quebra. Em seguida, o brasileiro sacou para o set, em 5/2, mas errou um smash no 30/30, e o canadense devolveu uma das quebras. Dois games depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deu aula de como fechar o set, com dois aces e uma curta perfeita para fechar o set.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo após fechar a parcial, o carioca pediu atendimento médico, aparentemente por conta de uma lesão nas costas. Para alívio da torcida brasileira, João Fonseca começou a parcial decisiva com nova quebra. Do outro lado da quadra, o ex-top 10, de 26 anos, seguia lutando para tentar evitar nova derrota. Tanto que o brasileiro, que chegou a sacar em 0/40, salvou nada menos que cinco breaks no segundo game.

Momentos antes de sacar em 3/2, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira pediu atendimento médico, causando apreensão na trocida. No nono game, no tentanto, o brasileiro conqusitou nova quebra e venceu novamente o rival, repetindo o feito das quartas de final da Basileia. Boa vitória de João Fonseca!

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias