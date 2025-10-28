Europeus se chocam com partida de João Fonseca em Paris: 'É por isso'
Brasileiro venceu na estreia da competição depois de ser campeão do ATP da Basileia
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de vencer o maior título de sua carreira, João Fonseca entrou em quadra, nesta terça-feira (28), e venceu no ATP de Paris. Nas redes sociais europeias, a vitória do jovem tenista brasileira foi extremamente comentada.
Internautas cobram promessa de João Fonseca após título inédito: ‘Cadê?’
Fora de Campo
Na raça, João Fonseca vence de virada a estreia no Masters 1000 de Paris
Tênis
João Fonseca é ovacionado em sua estreia no Masters 1000 de Paris
Fora de Campo
Com apenas 19 anos, João Fonseca teve grande atuação no Masters 1000 de Paris contra o canadense de 26 anos, Denis Shapovalov, ex-número 10 do mundo. O brasileiro levou a partida por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.
➡️Internautas cobram promessa de João Fonseca após título inédito: 'Cadê?'
Na Europa, o nome de João Fonseca foi muito comentado durante e depois da partida. O brasileiro é tratado como uma das principais promessas do tênis ao redor do mundo. Veja os comentários e lances abaixo:
Veja comentários sobre João Fonseca durante vitória em Paris
Tradução: Denis Shapovalov não venceu nem o machucado João Fonseca. É por isso que João Fonseca é GOAT (melhor de todos os tempos).
Tradução: João Fonseca, que ganhou em Basel dois dias atrás, fez uma partida fantástica contra Shapolavov. Ele é realmente um pirralho, mas muito inspirador.
Tradução: Se ele continuar com esse nível absurdo, pode fazer sem dúvida um trio com Alcaraz e Sinner. O novo top 3.
Tradução: Para aqueles que duvidaram de João Fonseca na semana passada, hoje ele provou que teria vencido Shapovalov de qualquer maneira. Ele recuperou-se de desvantagem novamente contra Shapo e estreou com força em Paris. Agora vem outro teste difícil, Khachanov no R2.
Como foi o jogo
No set de abertura, Shapovalov aproveitou o único break point, no último game, para fechar a parcial. Apesar de ter tido um aproveitamento de saque (76%) um pouco superior ao do rival (74%), João Fonseca acabou superado nessa série. O dinamarquês acabou sacando muito bem nos pontos importantes e fez cinco aces (contra nenhum do brasileiro).
O número 1 do Brasil não se abateu com a derrota no primeiro set e começou o seguinte com uma quebra de serviço. João Fonseca teve alguma dificuldade para confirmar o serviço no quarto game, mas abriu 3/1 e 4/2. No sétimo game, o 28º do mundo voltou a pressionar o saque do rival e conquistou nova quebra. Em seguida, o brasileiro sacou para o set, em 5/2, mas errou um smash no 30/30, e o canadense devolveu uma das quebras. Dois games depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deu aula de como fechar o set, com dois aces e uma curta perfeita para fechar o set.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Logo após fechar a parcial, o carioca pediu atendimento médico, aparentemente por conta de uma lesão nas costas. Para alívio da torcida brasileira, João Fonseca começou a parcial decisiva com nova quebra. Do outro lado da quadra, o ex-top 10, de 26 anos, seguia lutando para tentar evitar nova derrota. Tanto que o brasileiro, que chegou a sacar em 0/40, salvou nada menos que cinco breaks no segundo game.
Momentos antes de sacar em 3/2, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira pediu atendimento médico, causando apreensão na trocida. No nono game, no tentanto, o brasileiro conqusitou nova quebra e venceu novamente o rival, repetindo o feito das quartas de final da Basileia. Boa vitória de João Fonseca!
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias