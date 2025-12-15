Corinthians e Vasco da Gama chegaram a um acordo para a divisão de quantidade de ingressos visitantes disponíveis na Neo Química Arena e Maracanã, palcos das decisões da Copa do Brasil. O jogo de ida será em São Paulo, na quarta-feira (17), e no Rio de Janeiro, no domingo (21).

Serão disponibilizados 3 mil ingressos aos torcedores do Corinthians no Maracanã, enquanto a Neo Química Arena receberá 2.500 torcedores do Vasco. A divisão foi feita de forma proporcional. O estádio do Rio de Janeiro comporta cerca de 78 mil pessoas, enquanto a casa do Timão tem capacidade para aproximadamente 48 mil.

Os ingressos para as torcidas visitantes serão vendidos diretamente pelos clubes. O Corinthians iniciará a comercialização para o jogo de ida ainda nesta segunda-feira (15), enquanto não há previsão para a venda do duelo de volta. As entradas estarão disponíveis pelo programa Fiel Torcedor.

Em suas redes sociais, o Vasco anunciou que os ingressos serão vendidos pelo programa Sócio Gigante, seu programa de sócio-torcedor. Ainda não foram divulgados os detalhes da comercialização.

Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Decisão

O jogo de ida será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, enquanto a partida de volta, no Maracanã, está marcada para as 18h30 (de Brasília). O Corinthians busca o tetracampeonato da Copa do Brasil e, na semifinal, eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. O clube já conquistou o torneio em 1995, 2002 e 2009.

O Vasco busca o seu segundo título da competição após eliminar o Fluminense na semifinal, também nos pênaltis. A única vez em que levantou a taça foi em 2011, sobre o Coritiba, que também foi a última vez em que disputou a final da Copa do Brasil.