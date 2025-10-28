O tenista brasileiro João Fonseca terá que raspar completamente seu cabelo após vencer o ATP 500 da Basileia. A conquista ocorreu no domingo (26) na Suíça, quando o atleta carioca de 19 anos alcançou o maior título de sua carreira até o momento. Seu técnico, Guilherme Teixeira, desafiou João a abrir mão de seu cabelo.

Eu contei a eles que desde pequeno eu tenho muito apego ao meu cabelo. Agora, antes dessa gira, o Guilherme chegou para mim e falou: 'se a gente ganhar algum torneio dessa gira, você vai ter que raspar o cabelo'. Eu falei 'tá bom'. Aí, na hora que eu ganhei, ele já olhou para mim e fez o gesto com a mão. No futuro breve vai ter um João com cabelo raspado", explicou o jovem.

João Fonseca promete raspar o cabelo

Internautas cobram promessa

Em 2023, Fonseca também raspou o cabelo após conquistar o título juvenil do US Open, cumprindo outra promessa. Durante sua estreia no Masters 1000 de Paris, João Fonseca, que ainda está com o cabelo longo, foi cobrado por internautas;

Em sua primeira partida como top 30 na carreira, aos 19 anos, apenas dois dias após o título do ATP 500 da Basileia, João Fonseca teve sangue frio, raça, talento e superação para começar com vitória o Masters 1000 de Paris.

Nesta terça-feira (28), o número 1 do Brasil e 28º do mundo derrotou, de virada, o canadense Denis Shapovalov, de 26 anos, 24º do ranking e ex-top 10, por 5/7, 6/4 e 6/3, em 2h04m.

