A saúde de João Fonseca virou preocupação para os fãs brasileiros após o anúncio de desistência do ATP 250 de Brisbane. Segundo a Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o motivo da saída do brasileiro foi uma lesão na região da lombar. A reportagem do Lance!, então, apurou que o tenista já passou por exames.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Após sentir incômodos nas costas, João passou por uma ressonância magnética que definifiu a gravidade da lesão. A tranquilidade veio com a notício que o problema, na verdade, não é grave. Apesar disso, o jovem tenista optou por abandonar o torneio.

Na lista entre os maiores tenistas do mundo, Fonseca aparece à frente de Reilly Opelka, quem seria seu adversário neste domingo (4). O brasileiro é o atual número 24, e o norte-americano está apenas na 52ª colocação. A posição do melhor tenista do Brasil da atualidade, no entanto, sofrerá com perdas na atualização da semana que vem, podendo sair do Top 30.

continua após a publicidade

Calendário de João Fonseca em 2026

A desistência no ATP 250 de Brisbane adia a estreia de João Fonseca para o torneio em Adelaide, que acontece a partir do dia 12 de janeiro. Esse último, inclusive, é um torneio preparatório para o Australian Open – primeiro Grand Slam do ano.

5/1 - ATP 250 de Brisbane, Austrália (quadra dura)

12/1 - ATP 250 de Adelaide, Austrália (quadra dura)

18/1 - Australian Open (quadra dura)

6/2 - Copa Davis, Canadá (quadra dura indoor)

9/2 - ATP 250 de Buenos Aires, Argentina (saibro)

➡️João Fonseca adia estreia no ATP de Brisbane; veja calendário completo de 2026