Guto Miguel, semifinalista do US Open juvenil, é confirmado no Sauípe

Em breve, a torcida brasileira terá a oportunidade de ver de perto uma das maiores promessas da nova geração de tenistas do país. Isso porque o goiano Guto Miguel, de 16 anos, número 14 do ranking mundial juvenil, foi confirmado na primeira edição do Sauípe Open, Challenger 125 que acontece de 20 a 26 de outubro, no litoral baiano, no saibro.



No vídeo abaixo, Guto fala da expectativa para o torneio, que marca o retorno de um torneio da ATP a essa paradisíaca praia baiana após 14 anos.

Guga e Nadal triunfaram no Sauípe

De 2001 a 2011, a Costa do Sauípe sediou o Brasil Open, um ATP 250, que, naquela época, era a maior competição da modalidade no país. Nomes como o ídolo brasileiro Gustavo Kuerten e os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Moyá, entre muitos outros, jogaram o torneio em Sauípe. O bicampeão Guga, aliás, ergueu, em fevereiro de 2004, no Sauípe, o 20º e último título de simples da carreira. Dois anos antes, o ex-número 1 do mundo venceu o Brasil Open pela primeira vez. Nas duas finais, Guga venceu um argentino: Guillermo Coria, em 2002 (em setembro, na quadra rápida), e Agustin Calleri, duas edições depois (em fevereiro, nos saibro).

Em 2004, no Sauípe, Guga venceu o último título como profissional (Fotojump)





Então aos 18 anos, Nadal, por sua vez, venceu, no saibro baiano, em fevereiro de 2005, o segundo de seus 92 troféus de simples da carreira. Então 48º do mundo e tido como uma promessa do tênis espanhol naquela época, o Rei do Saibro derrotou, em três sets, o campineiro Ricardo Mello na semifinal. E o título veio com vitória sobre o compatriota Alberto Martin. Pelo feito no Sauípe, Nadal entrou, pela primeira vez, no top 40.

Rafael Nadal em coletiva no Sauípe em 2005 (Foto: Fotojump)

Campanha do brasileiro no US Open juvenil

Semifinalista do US Open juvenil, no início de setembro, Guto Miguel, integrante do Time Rede Tênis, mora em Brasília, onde treina com Santos Dumont e Kike Grangeiro. No Grand Slam americano, o brasileiro venceu o alemão Niels McDonald, os anfitriões Simon Caldwell e Jack Kennedy e o britânico Oliver Bonding, antes da derrota para o búlgaro Alexander Vasilev, quinto favorito.

Com 1,81m de altura, o jovem tenista é destro e tem em seu forehand o melhor golpe. Fã do sérvio Novak Djokovic e do suíço Roger Federer, o atleta goiano, antes do Grand Slam em Nova York, venceu as simples e duplas do J300 de Repentigny, no Canadá.

Guto Miguel conquistou o primeiro ponto na ATP

Em julho, no saibro do Esporte Clube Pinheiros, o jovem tenista conquistou seu pirmeiro ponto no ranking da ATP. O feito veio no ITF M25 de São Paulo, ao derrotar o paulista Enzo Kohlmann, de 18 anos, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, na estreia.

- Tudo que a gente vem trabalhando é para esse momento. Só tenho a agradecer aos meus treinadores, o Dumont e o Kike, toda a minha equipe, minha família e os meus amigos que estão comigo na vitória e na derrota. Estou muito feliz com a vitória. Não aconteceu nada, é apenas um ponto, e sigo trabalhando - celebrou o brasileiro, na época.