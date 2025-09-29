Alcaraz e Fritz na final de Tóquio; horário e onde assistir

Dez dias após o embate pela segunda rodada da Laver Cup, vencido pelo americano, Carlos Alcaraz e Taylor Fritz voltam a medir forças nesta terça-feira, às 6h (de Brasília). Só que, ao contrário do badalado torneio exibição em San Francisco, nos EUA, dessa vez estará em jogo o título do ATP 500 de Tóquio. O duelo terá transmissão da ESPN (Canal fechado) e da Disney+ (Streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz alcança feito inédito com nova vitória em Tóquio

➡️ João Fonseca confirmado em exibição contra Alcaraz no final do ano

➡️ Alcaraz supera susto na estreia em Tóquio; vídeo



Número 1 dos EUA e quinto do mundo, Fritz, com o feito na Laver Cup, é um dos sete tenistas que venceram o líder do ranking em 2025 (em 77 jogos). Além dele, apenas o dinamarquês Holger Rune, o italiano Jannik Sinner, o sérvio Novak Djokovic, o britânico Jack Draper, o tcheco Jiri Lehecka, e o belga David Goffin derrotaram Alcaraz na temporada.

continua após a publicidade

O triunfo do americano sobre o espanhol, em San Francisco, foi fundamental para o título do Time Mundo, do qual também fazia parte o brasileiro João Fonseca.

Alcaraz sabe que Fritz é ainda mais perigoso numa quadra rápida, como a de Tóquio e da Laver Cup:



- Ele se sente muito bem neste tipo de piso e eu terei que mudar algumas coisas. Mas a quadra e a atmosfera são distintas das de San Francisco. Será mais um grande desafio para mim - previu o número 1 do mundo, que, nesta segunda, se tornou o jogador que precisou de menos partidas (338) a alcançar as 275 vitórias de ATP. O feito veio com o triunfo sobre o norueguês Casper Ruud na semifinal japonesa.

continua após a publicidade

Onde assistir a Carlos Alcaraz x Taylor Fritz, na final do ATP 500 de Tóquio

📅 Dia: terça-feira, 30 de setembro de 2025;

⏰ Horário: 6h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra central de Tóquio

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming pago)



