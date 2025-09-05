Guto Miguel encerra grande campanha no US Open e salta no ranking

O brasileiro Luis Guto Miguel, de 16 anos, encerrou nesta sexta-feira sua grande campanha no US Open Juvenil, parando na semifinal da competição, que é o quarto Grand Slam do ano.

Jogando na quadra 7 do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, o jovem tenista goiano, 19º do mundo no juvenil, foi superado pelo búlgaro Alexander Valisev, com as parciais de 2/6 6/1 6/0 em 1h37min de partida. Guto Miguel vinha embalado de título no ITF J300 de Repentigny, no Canadá.

O brasileiro Luis Guto Miguel fez campanha histórica no US Open juvenil (Foto: Ishika Samant/AFP)

Como foi a partida de Guto Miguel?

O brasileiro começou bem na partida, dominando os pontos e abrindo vantagem logo nos primeiros games, fechando a primeira parcial sem ameaças. Mas a partir do segundo set, o búlgaro mostrou grande reação e Guto acabou tendo uma queda de intensidade, combinação que resultou na virada por parte do europeu.

A grande campanha do goiano no Grand Slam americano está lhe rendendo 490 pontos no ranking mundial juvenil da ITF, que o colocam na 13ª posição na tabela, sua melhor marca até aqui. O ganho de posições no ranking também pode refletir positivamente na carreira profissional do brasileiro, já que cada jogador que termina o ano entre os 20 melhores do circuito juvenil pode receber até oito vagas em torneios Challenger da ATP na temporada seguinte.

Atleta é inspirado por João Fonseca

Após a vitória nas quartas de final do US Open Júnior, Guto Miguel revelou que tem João Fonseca como inspiração no tênis:

— Por agora, é João Fonseca quem me inspira, treinamos por duas semanas no Rio, ele é um grande cara, é incrível, ele inspira não só eu, mas as crianças, ele é incrível — disse Guto.