João Fonseca e Marcelo Melo avançam às semifinais das duplas no Rio Open
Brasileiros derrotam dupla argentina
Depois de um primeiro set bem equilibrado, João Fonseca e Marcelo Melo deslancharam no segundo e avançaram às semifinais de duplas do Rio Open. Nesta quarta-feira, o carioca e o mineiro derrotaram os argentinos Andres Molteni e Maximo Gonzalez, por 6/4 e 6/0, para festa da torcida na quadra Guga Kuerten.
É a primeira vez, entre simples e duplas, que o carioca, de 19 anos, chega às semifinais no Jockey Club, já seu parceiro é o atual campão do torneio, ao lado do gaúcho Rafael Matos.
Fonseca e Melo estão adiantados na chave. Ainda nesta quarta-feira, o paulista Gustavo Heide e o goiano Guto Miguel estreiam contra o americano Evan King e o australiano John Peers. Em caso de vitória, enfrentam os venceddores do duelo entre os argentinos Francisco Comesana e Francisco Cerundolo contra os alemães o alemão Jakob Schnaitter e Mark Wallner. Se ganhar as duas partidas, a dupla formada por Heide e Guto decide uma vaga à decisão contra João Fonseca e Melo.
Como foi a vitória de João Fonseca e Melo
A primeira quebra da partida veio apenas no último game do primeiro set, no saque de Gonzalez. A dupla visitante chegou a salvar o primeiro set point, mas, no ponto seguinte, com um erro do parceiro de Molteni, os anfitriões fecharam a parcial.
No segundo set, para alívio da torcida, Fonseca e Melo conquistaram uma quebra logo no game de abertura. E repetiram a dose dois games depois. No último game, outra quebra, e o ponto final foi um winner de João Fonseca.
Na quinta-feira, nas oitavas de final de simples, o número 1 do Brasil enfrenta o peruano Ignacio Buse (91º do mundo, de 21 anos, pela primeira vez na carreira). Se avançar, terá pela frente o italiano Matteo Berrettini ou o sérvio Dusan Lajovic.
Abaixo, os placares de todas as finais do torneio:
2014 – Rafael Nadal (ESP) derrotou Alexandr Dolgopolov (UCR) por 6–3, 7–6(7–3)
2015 – David Ferrer (ESP) derrotou Fabio Fognini (ITA) por 6–2, 6–3
2016 – Pablo Cuevas (URU) derrotou Guido Pella (ARG) por 6–4, 6–7(5–7), 6–4
2017 – Dominic Thiem (AUT) derrotou Pablo Carreño Busta (ESP) por 7–5, 6–4
2018 – Diego Schwartzman (ARG) derrotou Fernando Verdasco (ESP) por 6–2, 6–3
2019 – Laslo Đere (SER) derrotou Félix Auger-Aliassime (CAN) por 6–3, 7–5
2020 – Cristian Garín (CHI) derrotou Gianluca Mager (ITA) por 7–6(7–3), 7–5
2021 – Não realizado devido à pandemia de COVID-19
2022 – Carlos Alcaraz (ESP) derrotou Diego Schwartzman (ARG) por 6–4, 6–2
2023 – Cameron Norrie (GBR) derrotou Carlos Alcaraz (ESP) por 5–7, 6–4, 7–5
2024 – Sebastián Báez (ARG) derrotou Mariano Navone (ARG) por 6–2, 6–1
2025 - Sebastián Báez (ARG) derrotou Alexandre Muller (FRAN) por 6-2, 6-3
