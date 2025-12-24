Definido o trio brasileiro que vai disputar o qualifying do Aberto da Austrália

Furar o qualifying (torneio classificatório) de um dos quatro Grand Slams está longe de ser uma tarefa das mais fáceis. Mesmo porque é preciso vencer três jogos. E três brasileiros estão garantidos nessa fase do Aberto da Austrália, que começa em 18 de janeiro: Gustavo Heide (243º), João Lucas Reis (203º) e Thiago Wild (218º).

O trio busca repetir o feito de João Fonseca, que, em 2025, não só avançou à chave principal. Mas, na estreia, conquistou a maior vitória da carreira, ao derrubar o russo Andrey Rublev, então 9º do mundo. Atual 24º do ranking, o jovem carioca, de 19 anos, está garantido na chave principal de 2026.

Número 2 do país e 197º do mundo, o experiente Thiago Monteiro, de 31 anos, não aparece na lista de entrada do classificatório australiano, divulgada nesta quarta (24), cujo tenista mais bem rankeado é o tcheco Vit Kopriva (102º).

O mesmo Rublev, derrotado por João Fonseca na estreia de 2025, foi o algoz de Wild no ano anterior, na mesma fase. Já na última edição do torneio, o paranaense, de 25 anos, então 79º do mundo, entrou direto na chave principal, perdendo para o húngaro Fabian Marozsan na primeira rodada.

Thiago Wild na derrota para Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Nos outros três Slams de 2025, Wild precisou jogar o qualifying, onde só venceu uma partida nessa fase, em Roland Garros, contra o japonês Yasutaka Uchiyama.

Reis vai debutar na Austrália

Já o pernambucano Reis, também de 25 anos, que ainda busca a primeira vitória em torneios ATP na carreira, só disputou um classificatório de Slam até hoje. E perdeu para o belga Alexander Blockx na estreia do US Open, em setembro. No último domingo, o tenista belga, de 20 anos, foi vice-campeão do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita.

Caçula desse trio brasileiro, o paulista (radicado no Rio de Janeiro) Heide, de 23 anos, furou o primeiro qualifying de Slam que disputou, em Roland Garros, ano passado. Em Melbourne, em janeiro desse ano, o brasileiro caiu na estreia do classificatório, em sua primeira participação, diante do experiente sérvio Laslo Djere.