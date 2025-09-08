Saiba quanto Carlos Alcaraz acumulou em prêmios na carreira

O título do US Open, conquistado no último domingo, colocou Carlos Alcaraz na liderança do ranking da ATP, mas não só. O tenista espanhol de 22 anos engordou a conta de premiações recebidas na ainda curta carreira profissional. Somente com a conquista em Nova Iorque (EUA) foram mais US$ 5 milhões garantidos.

Mesmo ainda jovem, Alcaraz já é o sexto tenista que mais acumulou com premiações na história. Vale destacar que, na modalidade, as premiações por torneio acabam sendo um balizador, embora vão aumentando ao longo do tempo. O recém-encerrado US Open foi a competição que mais distribuiu valores em todos os tempos.

Com o que garantiu após a final diante de Jannik Sinner, o espanhol chegou a US$ 53,4 milhões de dólares. Ele está à frente exatamente do italiano no ranking dos que mais valores abocanharam na carreira. Confira.

Ranking de valores de premiação na carreira (ATP):

1º Novak Djokovic US$ 190,1 milhões

2º Rafael Nadal US$ 134,9 milhões

3º Roger Federer US$ 130,5 milhões

4º Andy Murray US$ 64,6 milhões

5º Alexander Zverev US$ 54,6 milhões

6º Carlos Alcaraz US$ 53,4 milhões

7º Jannik Sinner US$ 48,7 milhões

8º Daniil Medvedev US$ 47 milhões

9º Pete Sampras US$ 43,2 milhões

10° Stan Wawrinka US$ 37,6 milhões

Alcaraz, portanto passou dos US$ 50 milhões em premiações com o primeiro lugar na disputa em Nova Iorque. Conquistou também o retorno à primeira posição no ranking da ATP. Veja abaixo quanto o US Open distribuiu no torneio de 2025.

Veja a premiação detalhada do US Open 2025

Simples (Masculino e Feminino)

Campeão: US$ 5.000.000

Vice: US$ 2.500.000

Semifinais: US$ 1.260.000

Quartas: US$ 660.000

Oitavas: US$ 400.000

3ª rodada: US$ 237.000

2ª rodada: US$ 154.000

1ª rodada: US$ 110.000

Duplas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000

Vices: US$ 500.000

Semifinais: US$ 250.000

Quartas: US$ 125.000

Oitavas: US$ 75.000

2ª rodada: US$ 45.000

1ª rodada: US$ 30.000

Duplas Mistas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000

Vices: US$ 400.000

Semifinais: US$ 200.000

Quartas: US$ 100.000

Oitavas: US$ 20.000

Qualifying – Simples (Masculino e Feminino)

Última rodada (32): US$ 57.200

2ª rodada (64): US$ 41.800

1ª rodada (128): US$ 27.500