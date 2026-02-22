Ace que garantiu o título do Rio Open foi prometido por João Fonseca ao técnico

Não é novidade, no circuito mundial, que a direita e, muitas vezes, o saque são duas das principais armas de João Fonseca. E foi justamente com um ace que o número 1 do Brasil nas simples saboreou, aos 19 anos, seu primeiro título no Rio Open, nas duplas, neste domingo, ao lado do agora bicampeão, o mineiro Marcelo Melo.

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Na coletiva de imprensa, perguntado pelo Lance! sobe o quão especial foi ganhar uma final com um ace, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira respondeu:



- Acho que os dois últimos pontos a ver foram cruciais (o penúltimo foi um winner de backhand na paralela), mas a gente todos os dias faz repetição. E aí tem uma brincadeira minha com o meu treinador que eu tinha falado pra ele que eu ia ganhar um torneio com o ace aberto, nas simples. E enfim, a gente ficou vivo na dupla e eu tive a oportunidade de sacar para o jogo em uma final na dupla e eu dei um ace aberto. Eu ainda falei pra ele depois do ace: especial. Depois de um jogo muito pegado, tivemos a oportunidade e pegamos. Então, feliz de ter conseguido impor o trabalho que a gente faz todos os dias. É repetição atrás de repetição e conseguimos fazer.

continua após a publicidade

Abaixo, o ace de João Fonseca que garantiu o título:



João Fonseca e Melo se emocionam na premiação

O 41º título da carreira, o segundo seguido no Rio Open, foi de enorme emoção para Melo. O mineiro, ex-número 1 do mundo, dedicou a vitória sobre o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase, por 4/6, 6/3 e 10/8, ao pai, Paulo, seu maior incentivador, que faleceu ano passado, um dia após seu primeiro título no Jockey Club.

Depois de elogiar o parceiro e agradecer a energia do público, Melo disse:



- Pra terminar, vou dedicar dedicar esse título ao meu pai, que, ano passado, infelizmente, veio a falecer, um dia após meu título, fui da extrema alegria à extrema tristeza. Pai, esse título é seu. E também é da minha mãe, que está aqui.

continua após a publicidade

Em seguida, o tenista mineiro foi ovacionado pelo público que lotou a quadra central .

- Só tenho a agradecer as palavras do Marcelo, por ter me carregado, me ensinado a volear, só tenho a agradecer. Ainda vou ganhar esse torneio de simples. Enquanto isso, ganhei a dupla, está ótimo - disse João Fonseca.

Parceiro de Melo se emociona na premiação

O número 1 do Brasil nas simples também se emocionou ao discursar:



- Não posso de agradecer meu time, que é maravilhoso, Guilherme Teixeira (técnico), Duda, Manolo, Guga (Abreu, empresário) e Egídio também. Não posso deixar de agradecer ao Egídio (Magalhães fisioterapeuta), que perdeu a mãe anteontem, pelo profissionalismo. Tenho certeza de que sua mãe está descansando. Muito obrigado por tudo.

Na premiação, Haase elogiou a torcida brasileira e falou que João Fonseca vai vencer nas simples também (seu melhor resultado, até hoje, foi as quartas de final):



- Estou no circuito há 20 anos e eu sempre sonhei em jogar com um público deste no meu país, então muito obrigado - elogiou.

- Antes do tiebreak, eu achava que a gente precisava da devolução do Andre Agassi. Depois, eu pensei talvez nós precisássemos da devolução do Fonseca. Se você seguir assim, com certeza vai vencer em simples também - comentou o holandês.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Todos os brasileiros na final do Rio Open

2014 - Marcelo Melo (vice com o espanhol David Marrero)

2019 - Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva (vices)

2022 - Bruno Soares (vice com Jamie Murray)

2023 - Marcelo Melo (vice com o colombiano Juan Sebastian Cabal)

2024 - Rafael Matos (campeão com o colombiano Nicolas Barrientos)

2025 - Rafael Matos e Marcelo Melo campeões

2026 - João Fonseca e Marcelo Melo campeões