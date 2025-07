Dimitrov se retira por lesão após 2 sets a 0 e Sinner vai às quartas de Wimbledon

O ex número 3 do mundo, Grigor Dimitrov, precisou abandonar a partida contra Jannik Sinner, atual número 1 no ranking da ATP. O búlgaro estava ganhando a partida por 2 sets a 0 com parciais de 6-3 e 7-5, mas no início do 3º set, após confirmar game de saque, o tenista sentiu uma dor no braço direito e precisou se retirar da partida. Sinner se tornou o 3º jogador mais jovem da era aberta a chegar às quartas de final do simples masculino em mais de 7 Grand Slams consecutivos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa não é a primeira vez que Dimitrov abandona uma partida. Ao todo são 10 partidas abandonadas pelo tenista búlgaro na era aberta. Essa é a 5ª partida consecutiva em Grand Slam abandonada por Dimitrov.

Após ver seu adversário caindo no chão, Jannik Sinner foi imediatamente ajudar. Os torcedores presentes aplaudiram a saída de Dimitrov, após ele sair chorando da quadra de Wimbledon.

continua após a publicidade

➡️ Shelton quebra escrita de 21 anos do tênis americano em Wimbledon; vídeo

1º set – Dimitrov 6-3

Dimitrov começou em altíssimo nível e logo no terceiro game, quebrou o serviço do italiano depois de uma sequência boas devoluções.

Sinner chegou a ameaçar uma quebra no oitavo game, mas Dimitrov salvou dois break points com bons primeiros serviços e fechou em 6-3 após 37 minutos.

2º set – Dimitrov 7-5

O segundo set foi muito mais equilibrado. Sinner passou a devolver melhor e encaixou o saque, chegando a abrir 4/2 com uma quebra no sexto game. No entanto, Dimitrov reagiu recuperando a quebra no nono game.

continua após a publicidade

O búlgaro passou a dominar emocionalmente o set, confirmou seu saque e, na reta final, voltou a pressionar. Com Sinner visivelmente desconfortável após uma queda que lhe causou dores no cotovelo direito, Dimitrov quebrou novamente e fechou em 7/5.

3º set – 2-2 e retirada

No início do terceiro set, Sinner recebeu atendimento médico, mas conseguiu se manter no jogo. Os dois confirmaram seus serviços até o 2-2 com Sinner visivelmente incomodado.

Quando se preparava para sacar em 2/2, Dimitrov sentiu uma fisgada no peito ao executar um ace a 154 km/h. Imediatamente caiu no chão, levando a mão ao tórax. Dimitrov tentou se levantar e caminhar até a linha de fundo, mas não conseguiu prosseguir, abandonando o jogo em lágrimas sob aplausos do público.

➡️ Dimitrov sente lesão e abandona jogo em que vencia Sinner em Wimbledon

Búlgaro Grigor Dimitrov deixa a quadra antes de abandonar a partida contra Jannik Sinner em Wimbledon (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Sinner faz história

Jannik Sinner se tornou terceiro jogador mais jovem da Era Aberta a chegar às quartas de final do Simples Masculino em mais de 7 Grand Slams consecutivos, ficando atrás apenas de Pete Sampras e Novak Djokovic.

Com o abandono de Dimitrov, Sinner enfrenta nas quartas de final o americano de 22 anos, Ben Shelton número 10 no ranking.