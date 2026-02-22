Etcheverry faz história, e Argentina lidera títulos de simples do Rio Open; lista

A emoção do raçudo Tomas Etcheverry, com o primeiro título da carreira, aos 26 anos, é mais do que compreensível. Afinal, neste domingo, o argentino, número 51 do mundo, venceu uma rodada dupla para se sagrar campeão do Rio Open. Primeiro, em partida interrompida na véspera por conta da chuva, no último game do set inicial, o triunfo foi sobre o tcheco Vit Kopriva (87º), por 4/6, 7/6 e 7/6.

Cerca de três horas depois, o 'hermano', oitavo cabeça de chave do torneio, voltou à quadra central, e a glória veio com o triunfo sobre o chileno Alejandro Tabilo (42º), novamente de virada, por 3/6, 7/6 e 6/4. Foi o terceiro título consecutivo da Argentina nas simples no maior torneio da América do Sul, que agora lidera o número de conquistas: 4 contra 3 da Espanha (com Rafael Nadal, em 2014, David Ferrer, em 2015, e Carlos Alcaraz, em 2022). O primeiro troféu argentino foi com Diego Schwartzman, em 2018.

A hegemonia argentina no Rio Open é um retrato da força do país, que tem nada menos que nove tenistas no top 100. Apenas a título de comparação, o Brasil tem apenas um jogador no top 200 de simples, João Fonseca, 38º.

Por conta do título, Etcheverry vai subir 18 posições no ranking, assumindo o 33º lugar. Até hoje, seu melhor ranking foi o 27º, alcançado em 2024.

Vice de Etcheverry também jogou rodada dupla

Derrotado em sua primeira final de ATP 500 da carreira, Tabilo, na manhã do domingo, derrotou o peruano Ignacio Buse, por duplo 6/3.

Todos os campeões de simples do Rio Open

2014 - Rafael Nadal (ESP)

2015 - David Ferrer (ESP)

2016 - Pablo Cuevas (URU)

2017 - Dominic Thiem (AUT)

2018 - Diego Schwartzman (ARG)

2019 - Laslo Djere (SER)

2020 - Cristian Garin (CHI)

2022 - Carlos Alcaraz (ESP)

2023 - Cameron Norrie (GBR)

2024 - Sebastián Báez (ARG)

2025 - Sebastián Báez (ARG)

2026 - Tomas Etcheverry (ARG)

Gráfico mostra os campeões de simples do Rio Open (Reprodução)