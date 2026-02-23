Virou duplista? João Fonseca já aparece no top 160 do ranking mundial

Único do país entre os 200 melhores nas simples (em 38º), João Fonseca já aparece no top 170 das duplas. Graças ao título, conquistado no domingo, ao lado de Marcelo Melo, do Rio Open, o primeiro de ATP do jovem carioca, de 19 anos, nas duplas.

O número 1 do Brasil e 38º do mundo nas simples é, agora, o 160º melhor duplista do planeta, o sétimo do país nessa modalidade. A última vez que o carioca, de 19 anos, aparecia com ranking de duplas foi em 17 de fevereiro de 2025, na 849ª posição.

João Fonseca jogou apenas apenas dois torneios de duplas em 2025

Jogar duplas, na verdade, está muito longe da realidade de João Fonseca. Tanto que, em 2025, o carioca disputou apenas dois torneios: com o grego Petros Tsitsipas, na grama do ATP 500 de Halle, na Alemanha, derrota na estreia, e com o gaúcho Rafael Matos, no ATP 500 da Basileia, na quadra rápida (semana na qual foi campeão nas simples). Foi mais um revés na primeira rodada. Em 2024, foram três torneios, incluindo um Challenger.





No domingo, perguntado se vai jogar mais duplas, João Fonseca respondeu:

- Nesse momento, ainda mais do meu segundo ano como profissional, jogando os torneios ATP, mais semanas cada ano, estou focando nas simples. Mas, obviamente, acho legal jogar algumas semanas de dupla, mas não diria que eu vou jogar várias como alguns simplistas fazem. Acho divertido, é um jogo diferente, você treina bastante saque, devolução, voleios, agilidade, também te traz muita confiança. É legal jogar, ainda mais com um cara especial, como o Marcelo. Mas vamos ver, eu não sei como vai ser, mas o que eu posso dizer é que, é difícil dizer que eu vou jogar mais vezes duplas

Parceiro de Fonseca, Melo, ex-número 1 do mundo, de 42 anos, com 41 títulos no currículo, com destaque para Roland Garros e Wimbledon, é o quarto melhor do Brasil nas duplas na atualidade, mantendo-se na 59ª posição, já que defendeu o título conquistado em 2025, ao lado do gaúcho Rafael Matos.

No ranking de duplas, à frente de Melo estão Fernando Romboli (48º), Matos (49º) e Orlando Luz (52º).

Matos e Luz, aliás, conquistaram no último dia 15, o título do ATP 250 de Buenos Aires, confirmando o excelente momento do país nas duplas.





Todos os brasileiros na final do Rio Open

2014 - Marcelo Melo (vice com o espanhol David Marrero)

2019 - Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva (vices)

2022 - Bruno Soares (vice com Jamie Murray)

2023 - Marcelo Melo (vice com o colombiano Juan Sebastian Cabal)

2024 - Rafael Matos (campeão com o colombiano Nicolas Barrientos)

2025 - Rafael Matos e Marcelo Melo campeões

2026 - João Fonseca e Marcelo Melo campeões

Os melhores duplistas do Brasil no ranking mundial (Reprodução)