Calderano avança com autoridade; Takahashi cai, mas mantém esperança nas duplas em Singapura
Torneio dura até o dia 1 de março e é crucial na corrida por pontos dos mesatenistas
O Brasil iniciou sua jornada no WTT Singapura Smash nesta segunda-feira (23) com resultados mistos. Hugo Calderano, vice-líder do ranking mundial, garantiu sua vaga na próxima fase da chave de simples, enquanto Bruna Takahashi se despediu da disputa individual, mas permanece viva nas duplas.
Desempenho de Calderano e Takahashi
Em busca de preciosos pontos para alcançar a liderança do ranking mundial, Calderano superou o alemão Ricardo Walther, número 71 do mundo, na fase de 64. O brasileiro venceu a partida em sets diretos (3 a 1) em apenas 29 minutos. Seu próximo desafio, na fase de 32, será contra o honconguês Wong Chun Ting, atual 50º colocado, em horário a ser definido.
A estreia em simples de Bruna Takahashi (20ª do ranking) foi desafiadora. A brasileira enfrentou a japonesa Hina Hayata, a 10ª melhor do mundo. Em um confronto equilibrado, Bruna perdeu por 3 sets a 2. Hayata levou o primeiro set com facilidade, mas a brasileira reagiu e virou o placar para 2 a 1. No entanto, a japonesa manteve a calma e fechou a partida com uma virada nos dois sets seguintes.
Apesar da eliminação individual, Bruna Takahashi segue na briga por medalhas nas duplas. Ela disputa a chave mista ao lado de Hugo Calderano e a feminina em parceria com a moldava-austríaca Sofia Polcanova. Ambas as duplas já estão garantidas nas oitavas de final.
Além de Calderano e Takahashi, os brasileiros Guilherme Teodoro e Leonardo estão classificados para as oitavas de final na disputa de duplas que está marcada para às 7h (de Brasília), contra a dupla indiana Manav Takkar e Manush Shah.
Importância do WTT Singapura Smash
O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.
