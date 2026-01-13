Djokovic faz primeiro treino aberto no Australian Open

O Australian Open marca o início da temporada de Grand Slams no tênis e o maior campeão do torneio, o sérvio Novak Djokovic, realizou seu primeiro treino nas quadras rápidas de Melbourne nesta terça-feira (13) ao lado do tcheco Jiri Lehecka, número 34 do ranking ATP.

continua após a publicidade

➡️Australian Open 2025: quando começa, onde assistir, regras e tenistas confirmados

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na última semana, o sérvio iria competir no ATP 250 de Adelaide, mas anunciou sua desistência na dizendo não estar fisicamente pronto para competir. O número quatro do mundo não joga desde o início de novembro, quando foi campeão em Atenas.

O italiano Jannik Sinner também realizou seu primeiro treino nesta terça (13), batendo bola com o companheiro Flavio Cobolli. Ambas as sessões foram com público, que pode acompanhar de perto dois dos maiores nomes do tênis na atualidade.

continua após a publicidade

➡️Por que 2025 foi um divisor de águas na rivalidade entre Alcaraz e Sinner

Novak Djokovic faz primeiro treino no Australian Open (Foto: Reprodução Instagram)

Expectativas para o Australian Open

Novak Djokovic busca ampliar seu recorde de títulos no torneio, enquanto jovens estrelas como Carlos Alcaraz e o atual Jannik Sinner prometem desafiá-lo. No feminino, a disputa entre Iga Świątek, Aryna Sabalenka e outras competidoras de elite deverá proporcionar partidas emocionantes.

Além das grandes estrelas, o torneio é conhecido por revelar talentos e criar momentos icônicos, reforçando sua posição como um dos maiores eventos do esporte.

continua após a publicidade

Onde assistir ao Australian Open 2025?

Os fãs poderão acompanhar o torneio ao vivo pelas seguintes plataformas: