menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Djokovic faz primeiro treino aberto no Australian Open

O sérvio venceu o Australian Open 10 vezes

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 13/01/2026
10:29
Novak Djokovic faz primeiro treino no Australian Open (Foto: Reprodução Instagram)
imagem cameraNovak Djokovic faz primeiro treino no Australian Open (Foto: Reprodução Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Australian Open marca o início da temporada de Grand Slams no tênis e o maior campeão do torneio, o sérvio Novak Djokovic, realizou seu primeiro treino nas quadras rápidas de Melbourne nesta terça-feira (13) ao lado do tcheco Jiri Lehecka, número 34 do ranking ATP.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Australian Open 2025: quando começa, onde assistir, regras e tenistas confirmados

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na última semana, o sérvio iria competir no ATP 250 de Adelaide, mas anunciou sua desistência na dizendo não estar fisicamente pronto para competir. O número quatro do mundo não joga desde o início de novembro, quando foi campeão em Atenas.

O italiano Jannik Sinner também realizou seu primeiro treino nesta terça (13), batendo bola com o companheiro Flavio Cobolli. Ambas as sessões foram com público, que pode acompanhar de perto dois dos maiores nomes do tênis na atualidade.

continua após a publicidade

➡️Por que 2025 foi um divisor de águas na rivalidade entre Alcaraz e Sinner

Novak Djokovic faz primeiro treino no Australian Open (Foto: Reprodução Instagram)
Novak Djokovic faz primeiro treino no Australian Open (Foto: Reprodução Instagram)

Expectativas para o Australian Open

Novak Djokovic busca ampliar seu recorde de títulos no torneio, enquanto jovens estrelas como Carlos Alcaraz e o atual Jannik Sinner prometem desafiá-lo. No feminino, a disputa entre Iga Świątek, Aryna Sabalenka e outras competidoras de elite deverá proporcionar partidas emocionantes.

Além das grandes estrelas, o torneio é conhecido por revelar talentos e criar momentos icônicos, reforçando sua posição como um dos maiores eventos do esporte.

continua após a publicidade

Onde assistir ao Australian Open 2025?

Os fãs poderão acompanhar o torneio ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN e Star+: Transmissão de todos os jogos.
  • Tennis Channel: Cobertura completa do evento.
  • Site oficial do Australian Open: Atualizações em tempo real e streaming de partidas selecionadas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias