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Djokovic é eliminado na estreia do Masters 1000 de Xangai

Sérvio foi derrotado por polonês e pode ficar fora do Top 10

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 11:16
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Novak Djokovic se estica na derrota na estreia em Shanghai (Foot: ATP/Divulgação
Djokovic se estica na derrota na estreia em Shanghai (Foot: ATP/Divulgação)

Novak Djokovic foi surpreendido pelo polonês Hubert Hurkacz e caiu logo na primeira rodada do Masters 1000, em Xangai, na China, nesta sexta-feira (9), com parciais de 6/4 e 6/3. A derrota compromete a permanência do sérvio entre os dez melhores do ranking mundial.

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Djokovic, que havia conquistado o título do ATP 500 de Pequim poucos dias antes, não conseguiu manter o embalo e sofreu sua primeira derrota para Hurkacz em nove confrontos. O polonês, campeão do torneio em 2023, chegou à sua oitava vitória consecutiva no Masters 1000 de Xangai, onde não competia desde o ano passado.

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O jogo durou 1h27, e Hurkacz dominou a partida com um saque eficiente, anotando 13 aces e vencendo 73% dos pontos em seus games de serviço, sem sofrer quebras. Em contrapartida, Djokovic teve dificuldades para colocar o primeiro saque em quadra, com aproveitamento de apenas 54%, o que o deixou vulnerável e resultou em duas quebras sofridas, uma em cada set.

Além disso, o polonês foi muito mais agressivo, registrando 28 bolas vencedoras contra apenas 7 do sérvio, e cometeu apenas três erros não forçados a mais (16 a 13). Hurkacz já havia mostrado bom desempenho na estreia contra o australiano James Duckworth e vinha de bons resultados recentes, incluindo o vice-campeonato em Chengdu e uma semifinal em Pequim.

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Com a eliminação precoce, Djokovic deixará de defender 390 pontos no ranking ATP, o que deve resultar na perda de pelo menos três posições na próxima atualização, tirando-o do top 10. Hurkacz, por sua vez, aguarda o vencedor do confronto entre o italiano Lorenzo Musetti e o convidado chinês Zhou Yi para avançar na competição.

Na mesma rodada, o alemão Alexander Zverev, cabeça de chave número 1 do torneio, estreou com vitória sobre o chinês Wu Yibing em sets diretos (6/4 e 7/6), e enfrentará o francês Quentin Halys na próxima fase. Zverev segue na briga para assumir a liderança do ranking ATP até o fim do ano, especialmente após o anúncio de que o italiano Jannik Sinner não jogará mais na temporada para se recuperar de lesão.

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O próximo compromisso de Hurkacz no Masters 1000 de Xangai será contra o vencedor do duelo entre Lorenzo Musetti e Zhou Yi, enquanto Djokovic terá que buscar recuperação nas próximas competições para tentar retornar ao top 10 do ranking ATP.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Djokovic desanimado na derrota na estreia em Shanghai
Djokovic desanimado na derrota na estreia em Shanghai (Foto: Reprodução X)
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