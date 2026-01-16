Djokovic chega ao Australian Open em situação atípica nos últimos anos

Recordista de títulos do Australian Open (10), Novak Djokovic chega, neste ano, ao primeiro Grand Slam da temporada em situação atípica. Aos 38 anos, é a primeira vez desde 2018 que o sérvio, ex-líder do ranking e atual quarto, não disputa nenhum torneio preparatório para a competição em Melbourne, cuja chave principal começa no próximo dia 18.

Sem jogar um torneio desde o título em Atenas, na Grécia, no início de novembro, Nole, inicialmente, jogaria o ATP 250 de Adelaide, também em solo australiano, a partir de segunda-feira (12). No entanto, no dia 5, o sérvio anunciou a desistência do torneio.

Semifinalista nos últimos dois anos em Melbourne, Djokovic triunfou por lá em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023. Até agora, são 99 vitórias e 109 partidas nesse Grand Slam. No vídeo abaixo, o discurso do craque nascido em Belgrado quando venceu a competição pela primeira vez:

Então 188º do mundo, o sérvio debutou no Australian Open em 2005, quando perdeu na estreia para o campeão russo Marat Safin (4º do mundo naquela semana). No ano seguinte, o tenista (já como o 76º do mundo) sofreu outra queda na primeira rodada, dessa vez para o americano Paul Goldstein. O primeiro de seus 99 triunfos (por ora) só veio em 2007, quando era o 15º do mundo, diante do chileno Nicolas Massú (43º).

Antes de 2018, o recordista de títulos em Melbourne também chegara ao torneio, sem disputar competição preparatória, em sete temporadas: 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Djokovic perto da 400ª vitória em Slams

Mais de dois meses de inatividade à parte, tudo indica que o ex-líder do ranking chegará à 400ª vitória em Slams, em Melbourne. Hoje são 397 e 55 derrotas nesse nível de torneio, o mais importante de todo o circuito mundial. Como se sabe, Djokovic é o recordista de títulos em competições como essa, com 24 troféus.



Resta saber se a desitência de Adelaide vai prejudicar o sonho do sérvio de aumentar, ainda mais, a coleção de Slams.