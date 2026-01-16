menu hamburguer
Tênis

Djokovic chega ao Australian Open em situação atípica nos últimos anos

É a primeira vez desde 2018 que o sérvio não joga um torneio prepatório

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
16:00
Novak Djokovic autografa bola de fã no Australian Open (Foto: William WEST / AFP)
Novak Djokovic autografa bola de fã no Australian Open (Foto: William WEST / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Recordista de títulos do Australian Open (10), Novak Djokovic chega, neste ano, ao primeiro Grand Slam da temporada em situação atípica. Aos 38 anos, é a primeira vez desde 2018 que o sérvio, ex-líder do ranking e atual quarto, não disputa nenhum torneio preparatório para a competição em Melbourne, cuja chave principal começa no próximo dia 18.

Sem jogar um torneio desde o título em Atenas, na Grécia, no início de novembro, Nole, inicialmente, jogaria o ATP 250 de Adelaide, também em solo australiano, a partir de segunda-feira (12). No entanto, no dia 5, o sérvio anunciou a desistência do torneio.

Semifinalista nos últimos dois anos em Melbourne, Djokovic triunfou por lá em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023. Até agora, são 99 vitórias e 109 partidas nesse Grand Slam. No vídeo abaixo, o discurso do craque nascido em Belgrado quando venceu a competição pela primeira vez:

Então 188º do mundo, o sérvio debutou no Australian Open em 2005, quando perdeu na estreia para o campeão russo Marat Safin (4º do mundo naquela semana). No ano seguinte, o tenista (já como o 76º do mundo) sofreu outra queda na primeira rodada, dessa vez para o americano Paul Goldstein. O primeiro de seus 99 triunfos (por ora) só veio em 2007, quando era o 15º do mundo, diante do chileno Nicolas Massú (43º).

Antes de 2018, o recordista de títulos em Melbourne também chegara ao torneio, sem disputar competição preparatória, em sete temporadas: 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Djokovic perto da 400ª vitória em Slams

Mais de dois meses de inatividade à parte, tudo indica que o ex-líder do ranking chegará à 400ª vitória em Slams, em Melbourne. Hoje são 397 e 55 derrotas nesse nível de torneio, o mais importante de todo o circuito mundial. Como se sabe, Djokovic é o recordista de títulos em competições como essa, com 24 troféus.

Resta saber se a desitência de Adelaide vai prejudicar o sonho do sérvio de aumentar, ainda mais, a coleção de Slams.

Novak Djokovic em treino no Australian Open (Foto: William WEST / AFP)
Novak Djokovic em treino no Australian Open (Foto: William WEST / AFP)

