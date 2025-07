Filha de Djokovic rouba cena em Wimbledon

Novak Djokovic é o sexto melhor tenista do mundo e uma das principais atrações de Wimbledon 2025, mas o sérvio vem dividindo a atenção com a sua filha Tara. Aos sete anos, a menina já é fã número 1 de Aryna Sabalenka e adora dancinhas e açaí.

Nas arquibancadas londrinas, Tara acompanha o pai em praticamente todos os jogos e cativa os outros torcedores presentes. Stefan, filho mais velho de Djokovic, de 11 anos, também é figurinha carimbada na arquibancada e gosta de colecionar autógrafos dos adversários do pai.

- Chama-se "pumpa" na nossa língua e "pump it up" em inglês ("bombando", em tradução livre). Tem uma música com meus filhos. E olha só, minha filha está fazendo isso agora mesmo. Quer mostrar, querida? Quer mostrar como é? Ela é a mestre! É uma pequena tradição que temos agora, então espero que possamos continuar assim para continuar bombando em Wimbledon - disse Djokovic.

Filha de Djokovic na arquibancada de Wimbledon (Foto: Reprodução/ X)

Sobre sua paixão por Sabalenka e açaí tem uma conexão. A tenista namora o brasileiro Georgios Frangulis, dono de uma grande marca do produto.

- A Sabalenka é a favorita dela. Ela só se importa com a Sabalenka. Ela fica perguntando se pode ir para a casa dela de novo, porque tem a geladeira cheia de açaí. Fomos outro dia e ela fez açaí para nós. Desde então, Tara só pensa nisso. Ela não está muito interessada no tênis em si, o que importa é se ela consegue mais açaí - contou o ex-número 1 do mundo e dono de sete troféus de Wimbledon.

Djokovic enfrenta italiano nas quartas de final

Novak entra em quadra novamente nesta quarta-feira (9), às 12h15 (de Brasília) pelas quartas de final de Wimbledon. O sérvio enfrenta Flavio Cobolli, que jamais havia chegado tão longe em torneios desse nível. Até essa semana, o italiano tinha apenas sete participações em Majors e seu melhor resultado havia sido a terceira rodada, alcançada no Aberto da Austrália e no US Open (ambos em 2024) e em Roland Garros, há pouco mais de um mês.