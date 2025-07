Botafogo acerta contratação de joia do futebol colombiano

O Botafogo acertou a contratação do meio-campista Jordan Barrera, de 19 anos, joia do futebol colombiano que pertence ao Junior Barranquilla. Jogador da seleção sub-20 da Colômbia, ele chega para a equipe principal do Alvinegro na segunda janela de transferências.

Botafogo acerta a contratação de Jordan Barrera (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Jordan Barrera é o camisa dez da seleção sub-20 da Colômbia e foi um dos destaques da última edição do Sul-Americano da categoria. No país, ele também defendeu o Barranquilla FC nas últimas temporadas.

O novo reforço do Botafogo é mais uma das apostas do departamento de scout, chefiado por Alessandro Brito. Barrera também atua pelo lado direito do gramado, um dos focos da SAF para o próximo período de transferências, que terá início nesta quinta-feira (10).

Valores da negociação e tempo de contrato ainda não foram confirmados. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e firmar vínculo definitivo com o Botafogo.

