Depois de 4h29m de batalha, 103 winners, incluindo 46 aces, não terminou bem a última partida do algoz de João Fonseca, Nicolas Jarry, em Wimbledon. Derrotado pelo britânico Cameron Norrie, o chileno, ao final do duelo, reclamou da postura do rival em boa parte do confronto. Entre outras atitudes, o anfitrião chegou a comemorar erros do rival, incluindo as duplas-faltas, fato nada comum na modalidade.



Na coletiva de imprensa, Norrie minimizou o ocorrido e revelou o que disse a Jarry ao final do jogo:



- Sou um pouco barulhento, acho que é por causa da minha energia. Eu estava torcendo pelo meu time. Eu disse: 'Cara, você competiu muito bem. Você se saiu muito bem. Foi um jogo muito competitivo, e eu adorei, e a torcida chilena também - contou o número 61 do mundo e ex-top 8.



Pouco depois da partida, internautas chilenos invadiram o Instagram do tenista britânico, boa parte deles criticando a postura de Norrie no jogo. Alguns ironizaram e escreveram receitas para o tenista inglês, criticando os gritos do rival de Jarry.

Torcedores chilenos criticam atitude de Norrie (Reprodução)





Ao final do jogo, Jarry e Norrie chegaram a discutir. Confira abaixo:



Vindo do qualifying, Jarry, aos 29 anos, disputava, pela primeira vez, as oitavas de final de Wimbledon, somando seis vitórias no torneio. Na estreia da chave principal, desbancou ninguém menos do que o dinamarquês Holger Rune, número 8 do mundo. Duas rodadas depois, desbancou João Fonseca, que jogou Wimbledon pela primeira vez.

Último duelo foi na final do Rio Open

Nas quartas de final, Norrie - semifinalista em 2022, em seu melhor resultado em Slams - enfrenta o bicampeão Carlos Alcaraz, algoz do russo Andrey Rublev. No confronto direto, são quatro vitórias do espanhol em seis duelos. Norrie, no entanto, ganhou o último embate: na final do Rio Open de 2023 (vídeo abaixo).

Aos 29 anos e 312 dias, o britânico se tornou o terceiro mais velho de seu país a alcançar as quartas de final do torneio, atrás apenas de Andy Murray (2017) e de Roger Taylor (1973).

Norrie também já derrotou João Fonseca

Se Jarry foi o primeiro algoz de João Fonseca em Wimbledon, coube a Norrie impor a primeira derrota do brasileiro em um torneio Masters 1000. Foi em 2024, na segunda rodada do saibro de Madri. Na estreia, João Fonseca derrotara o americano Alex Michelsen (80º).

Após alcançar a terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca (54º), aos 18 anos, vai entrar no top50 pela primeira vez. O próximo torneio do brasileiro será o Masters 1000 de Toronto, que começa dia 27.