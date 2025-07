Brasileira fatura prêmio em dinheiro com vice em Wimbledon; veja valor

A campanha de Luisa Stefani em Wimbledon 2025 foi histórica e rendeu uma premiação significativa à brasileira. Ela foi vice-campeã nas duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury, e chegou também às quartas de final nas duplas femininas, jogando com a húngara Tímea Babos.

Na final das duplas mistas, disputada nesta quinta-feira (10), Luisa e Salisbury foram superados por Katerina Siniakova e Sem Verbeek por 2 sets a 0, com duplo 7/6(3), na quadra central do All England Club. Mesmo com a derrota, a brasileira igualou um feito que não ocorria desde 1967, quando Maria Esther Bueno também foi vice em Wimbledon.

💸 Premiação: duplas femininas pagam mais que as mistas

Apesar da visibilidade maior da final, a premiação por chegar às quartas nas duplas femininas foi mais vantajosa financeiramente do que o vice nas mistas.

Confira os valores:

🥈 Vice nas duplas mistas : £68.000 por dupla → £34.000 para Luisa → R$ 255 mil

: £68.000 por dupla → → 🎾 Quartas nas duplas femininas : £87.500 por dupla → £43.750 para Luisa → R$ 328 mil

: £87.500 por dupla → → 💰 Total aproximado: R$ 583 mil

A participação de Luisa foi uma das melhores de uma brasileira em Wimbledon na Era Aberta, reforçando seu protagonismo no circuito internacional. O feito consolida seu nome entre as grandes do tênis nacional — com direito a visibilidade histórica e premiação expressiva.

