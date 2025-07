Alcaraz faz história e alcança a terceira final de Wimbledon

Invicto em cinco finais de Grand Slams até agora, Carlos Alcaraz está de volta à decisão de Wimbledon. Nesta sexta-feira (11), o espanhol, bicampeão, de 22 anos, derrotou o americano Taylor Fritz, quinto do mundo, por 6/4, 5/7, 6/3 e 7/6. Domingo, às 12h (de Brasília), o vice-líder do ranking decide o título contra o italiano Jannik Sinner ou o sérvio e heptacampeão, Novak Djokovic.



No último set desta sexta-feira, o jovem espanhol perdia o tiebreak por 6/4, mas salvou os dois set points e voltou a fazer história. Foi a 20ª vítória consecutiva de Alcaraz em Wimbledon, onde não perde desde as oitavas de final de 2022, quando disputou o torneio pela segunda vez. No ano anterior, o espanhol caiu na segunda rodada.

- Foi uma partida difícil, salvei os dois set points no quarto set. Estou muito feliz por ter elevado meu nível hoje. Não quero pensar, ainda, sobre domingo - celebrou o espanhol, que se tornou o terceiro mais jovem na Era Aberta (desde 1969) a alcançar as finais de Roland Garros e Wimbledon na mesma temporada. À frente dele, nesse quesito, estão apenas o sueco Bjorn Borg e o espanhol Rafael Nadal.

Fritz, por sua vez, que foi campeão em Stuttgar e tetra de Eastbourne, ambos na grama, antes de Wimbledon, nunca tinha chegado às semifinais do Grand Slam britânico.

Com apenas três derrotas em 37 jogos na grama na carreira, o vice-líder do ranking chega, mais uma vez, favorito à final de Londres, seja contra Sinner ou diante de Djokovic, que ele derrotou nas últimas duas finais.

O bicampeão de Londres também se tornou o dono do melhor aproveitamento contra top 5 em Grand Slams (com, no mínimo, 10 partidas), ultrapassando o americano Pete Sampras e o sueco Bjorn Borg.

Neste ano, antes de Wimbledon, Alcaraz triunfou em outro torneio na grama, no Queen's Club de Londres.

Bi de Wimbledon, Alcaraz está invicto em finais de Slam

Com 24 vitórias consecutivas na temporada, 18 delas na grama e 20 em Wimbledon (contando as últimas duas edições), Alcaraz, além dos dois troféus de Wimbledon, tem outros dois de Roland Garos e um do US Open, seu primeiro de Slam na carreira, conquistado em 2022.

