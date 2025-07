Luisa Stefani decide as duplas mistas de Wimbledon; Acompanhe

Primeira brasileira desde 1967 a chegar a uma final de Wimbledon, Luisa Stefani decide, nesta quinta-feira, as duplas mistas. Ao lado do anfitrião Joe Salisbury, a paulistana, de 27 anos enfrenta o holandês Sam Verbeek e a tcheca Katerina Siniakova. A final tem transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Verbeek iniciou o jogo confirmando o serivço. Em seguida, o parceiro de Luisa, que busca o sétimo título de Grand Slam, fez o mesmo, assim como Siniakova no terceiro game e a paulistana na sequência. O holandês sacou em 2/2 e também confirmou o saque.

Derrota nas simples

Nas duplas femininas, Stefani perdeu nesta quarta, nas quartas de final, ao lado da húngara Timea Babos: 7/6 e 6/3 para a americana Taylor Townsend e Siniakova.

Com a proeza nas duplas mistas, Luisa é a primeira brasileira desde 1967 a chegar a uma final de Wimbledon. A última foi a saudosa e incomparável multicampeã Maria Esther Bueno, maior nome da história da modalidade no Brasil e uma das principais atletas que já pisaram numa quadra de tênis. Na ocasião, a Rainha do tênis no país foi vice-campeã nas mistas.

- Super feliz e animada pra ir com tudo nessa final. Mais um grande jogo, adversários fortíssimos e decidido no detalhe. Encaixamos alguns pontos muito bem jogados nos dois tiebreaks que foram decisivos para a vitória - disse a brasileira.

FInalista de Wimbledon, Luisa Stefani tem medalha olímpica

A carreira da brasileira inclui conquistas importantes como a medalha de bronze nas duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, com Laura Pigossi. Em 2023, venceu o título de duplas mistas no Australian Open com Rafael Matos, formando a primeira dupla brasileira campeã de um Grand Slam.

Seu currículo inclui vitórias no WTA 125 de Montevidéu, WTA 1000 de Guadalajara e WTA 250 de Chennai em 2022. No ano seguinte, conquistou os WTA 500 de Berlim, Abu Dhabi e Adelaide. Em 2024, venceu o WTA 1000 de Doha com Demi Schuurs, alcançou quartas de final no US Open e no Australian Open com a holandesa, além de semifinais nos WTA 500 de Berlim e Estrasburgo.