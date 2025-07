Último campeão de Grand Slam desde que Jannik Sinner e Carlos Alcaraz iniciaram uma sequência de seis títulos, Novak Djokovic, de 38 anos, tem um grande desafio nesta sexta, na semifinal de Wimbledon. Embora esteja a apenas duas vitórias de igualar o recorde de oito títulos do suíço Roger Federer em Londres, o experiente sérvio tem, pela frente, o italiano, número 1 do mundo, de 23 anos. A partida começa em torno das 12h30 (de Brasília).



Desde que Nole foi campeão do US Open de 2023, seu 24º troféu de Slam (um recorde), o espanhol e o tenista da Itália se revezaram nos principais torneios. Enquanto Alcaraz foi bicampeão de Roland Garros (2024 e 2025) e conquistou o segundo troféu em Wimbledon (ano passado), o italiano triunfou duas vezes no Aberto da Austrália (2024 e 2025) e uma em Nova York, ano passado.

A favor de Djokovic está o fato de conhecer como poucos os atalhos de Wimbledon. O triunfo das quartas de final, contra o italinao Flavio Cobolli, foi o 102º de Nole em 114 jogos no torneio. Em nenhuma outra competição o ex-líder do ranking tem tantas vitórias quanto em Wimbledon. O jogo desta sexta, aliás, será a 14ª semfinal do sérvio apenas em Londres (mais um recorde), a 52ª de Slam na carreira. Na capital britânica, o ex-líder do ranking ergueu o troféu em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022. Nos últimos dois anos, o sérvio perdeu a final para Alcaraz.



O recordista de Grand Slams (24) alcançou a 52ª semifinal desse nível, igualando a americana Chris Evert, entre homens e mulheres, na Era Aberta (desde 1969).



Sinner ou Djokovic decide Wimbledon contra Alcaraz ou Fritz

O duelo desta sexta-feira será o décimo entre Sinner e Djokovic. E o italiano, que venceu cinco deles, vem de quatro triunfos consecutivos diante do oponente. O mais recente foi na semifinal de Roland Garros, em junho, em três sets. Nole, por sua vez, venceu os únicos duelos em Wimbledon até hoje: nas quartas de final de 2022 e na semifinal de 2023.



Abaixo, anos, placares, pisos e vencedores de todos os primeiros nove duelos entre Djokovic e Sinner:



O vencedor da semifinal entre Sinner e Djokovic decide o título domingo contra o espanhol e bicampeão, Carlos Alcaraz (2º), ou o americano Taylor Fritz (4º). O primeiro leva a melhor no confronto direto, com duas vitórias em dois jogos até agora. Desses quatro semifinalistas, apenas o sérvio e o tenista da Espanha já alcançaram a decisão em Londres.