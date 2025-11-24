Pode João Fonseca ser o último membro do novo "Big-3"? Segundo o CEO da Federação Internacional de Tênis (ITF), Ross Hutchins, se alguém tem chances de chegar ao nível de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner no futuro próximo, o brasileiro é um grande candidato. Em entrevista no último domingo (23), o dirigente exaltou o talento do tenista carioca de 19 anos.

O novo trio surgiria na mesma lógica do original. No ínicio dos anos 2000, Roger Federer e Rafael Nadal estabeleceram uma rivalidade impressionante, além do forte domínio no topo do ranking ATP. Essa dualidade mudou com a ascensão de Novak Djokovic, principalmente após a vitória no Australian Open em 2008.

— Alcaraz e Sinner abriram uma vantagem em termos de sucesso, mas há outros jogadores jovens, como Fonseca. Não me surpreenderia se alguém surgisse e desse o seu melhor. Murray e Djokovic realmente se destacaram depois que Nadal e Federer assumiram o protagonismo — relembrou Hutchins, que completou:

— Sempre havia pessoas que surgiam. Portanto, não podemos prever o que vai acontecer no próximo ano, mas esses dois (Alcaraz e Sinner) estão em ótima fase este ano e tem sido de tirar o fôlego assistir.

Esse ano foi, sem dúvidas, impressionante para a dupla. E os números dizem por si. Atualmente número 1 do ranking, Alcaraz conquistou oito títulos na temporada, incluindo dois Grand Slams: US Open e Rolland Garros. Do outro lado, Sinner voltou de suspensão com muita brilhantia e levou para casa seis troféus – que somam os outros dois Grand Slams do ano, o Australian Open e Wimbledon.

Vale destacar também que João Fonseca encerrou em 2025 a sua primeira temporada completa no circuito ATP. Com quatro títulos conquistados – dois Challengers, um ATP 250 e um ATP 500 –, o brasileiro registrou um salto impressionante no ranking da 145ª a 24ª colocação.

João Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia (Foto Fabrice COFFRINI / AFP)

Alcaraz exalta evolução de João Fonseca

Na última semana, Carlos Alcaraz falou sobre a ótima temporada de João Fonseca, contra quem fará inédito duelo no dia 8 de dezembro. O jogo-exibição entre o espanhol e o brasileiro de 19 anos é a principal atração do Miami Invitational, no Loan Deport Park. Será o primeiro evento de tênis profissional na casa do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB).

— João é um jogador especial e incrível. A potência que ele tem é incrível. Ele tem um saque muito, muito bom. Para mim, o saque foi o que mais me custava quando eu surgi (no circuito). O João tem uma direita 'bestial' também. Terminar entre os 30 melhores em sua primeira temporada é algo digno de admiração, é impressionante — disse Alcaraz.

O possível "novo Big-3", com Fonseca e Sinner, também foi analisado por Alcaraz durante a entrevista coletiva. Na ocasião, questionaram se o número 1 do mundo acreditava na evolução do brasileiro até o top-10 ou top-5 do ranking mundial.

— É uma pergunta difícil. O que João fez esse ano é muito impressionante. Ele rompeu o Top-25 no primeiro ano completo no circuito, isso é muito impressionante. Mas a pergunta se ele conseguirá alcançar o Top-10, o Top-3, ou até nos chamar de 'Big 3'… Vai ser algo muito grande para ele — afirmou.

O incrível feito de João no ano é inegável, mas a questão agora se torna a consistência de se manter em alto nível para as próximas temporadas. Apesar dos mistérios para 2026, Alcaraz confia no potencial do brasileiro para crescer ainda mais no tênis.

— Porque uma coisa é alcançar essa posição, e outra coisa é manter o seu nível durante a próxima temporada. Eu consigo ver mantendo ou até melhorando o seu nível para o ano seguinte. Vamos ver nesse e nos próximos dois anos se ele vai conseguir quebrar a barreira do top-10 ou do top-5. Eu acho que ele tem coisas importantes e lindas à frente dele e vamos ver como ele vai lidar com essa pressão e essas coisas.