João Fonseca iguala feito de Djokovic, Federer e Murray no ranking; entenda

Ao alcançar, nesta segunda-feira, o top 30 do ranking mundial, aos 19 anos e dois meses, João Fonseca igualou um feito de três representantes do Big 4. Afinal, o sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray entraram nesse seleto grupo com a mesma idade do jovem carioca.

João Fonseca nem era nascido quando Federer, seu ídolo no esporte, entrou no top 30 pela primeira vez, no dia 2 de outubro de 2000, o 30º.

O número 1 do Brasil nasceu um pouco mais de um mês após Djokovic entrar para esse seleto grupo, no dia 24 de julho de 2006, o 28º. O filho mais famoso do casal Roberta e Christiano Fonseca nasceu no dia 21 de agosto daquele ano.

E foi Murray quem alcançou o top 30 ainda mais perto do nascimento de João Fonseca, no dia 14 de agosto de 2006. Exatamente uma semana antes do número 1 do Brasil vir ao mundo.

Nadal e Alcaraz ainda mais precoces que João Fonseca

O outro integrante do mais vitorioso quarteto do tênis mundial foi o espanhol Rafael Nadal, que se aposentou das quadras em novembro do ano passado e chegou ao top 30 ainda mais cedo, aos 18 anos e cinco meses. Compatriota de Nadal e atual líder do ranking, Carlos Alcaraz foi ainda mais precoce, aos 18 anos e três meses.

Nesta segunda, começa o Masters 1000 de Paris, mais um torneio que o brasileiro vai disputar pela primeira vez na temporada. E seu rival de estreia será, justamente, uma de suas vítimas na campanha na Basileia, o dinamarquês Denis Shapovalov. Se ganhar novamente, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira enfrenta o russo Karen Khachanov ou o francês Benjamin Bonzi.

Caso vença dois jogos, o número 1 do Brasil pode reencontrar, nas oitavas na França, seu algoz na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, em março, o australiano Alex De Minaur. O canadense Gabriel Diallo é outro que pode cruzar o caminho do carioca, de 19 anos, na terceira fase.