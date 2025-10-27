Após título na Basileia, João Fonseca aumenta bolada em premiação na carreira
O brasileiro venceu o ATP 500 de Basileia, neste domingo (26), por 2 sets a 0
João Fonseca anotou mais uma grande bolada com o título do ATP 500 da Basileia neste domingo (26). A vitória foi confirmada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, contra o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo). Com a nova premiação, o brasileiro passou dos R$ 13 milhões em valor recebido na carreira desde que estreou no circuito ATP.
➡️ João Fonseca salta 18 posições e entra para o top-30 no ranking ATP
Segundo a organização mundial de tênis, o campeão de Basileia fatura 471.825 mil euros (cerca de R$ 2.956.323 reais) de prêmio em dinheiro. Esse, inclusive, é o maior valor conquistado por Fonseca com um título. Antes, o brasileiro de 19 anos havia vencido "apenas" 3 Challengers e um ATP 250.
O novo prêmio só aumenta a quantia recebida em premiação na carreira no tênis profissional. Desde que entrou para o circuito ATP, João recebeu um mais de R$ 13.655.582, incluindo o valor da conquista deste domingo (26).
A ascensão do brasileiro na temporada de 2025 é inegável, o que pode ser observado através de uma conquista em premiação. Entre os mais de R$ 13 milhões na carreira, cerca de R$ 9,2 milhões foram vencidos este ano.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
No início de 2025, João Fonseca ocupava o 145º lugar da ATP e ainda era visto como promessa. Dez meses depois, ele subiu mais de 100 posições e completou seu principal objetivo da temporada, terminar entre os 30 melhores.
Premiação do ATP da Basileia
- Campeão - 500 pontos - 471.825 mil euros
- Vice-campeão - 330 pontos - 253.875 mil euros
- Semifinal - 200 pontos - 135.300 mil euros
- Quartas de final - 100 pontos - 69.125 mil euros
- Oitavas de final - 50 pontos - 36.900 mil euros
- Rodada de 32 - 0 pontos - 19.680 mil euros
