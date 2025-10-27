menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Após título na Basileia, João Fonseca aumenta bolada em premiação na carreira

O brasileiro venceu o ATP 500 de Basileia, neste domingo (26), por 2 sets a 0

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 27/10/2025
04:30
João Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia
imagem cameraJoão Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia (Foto Fabrice COFFRINI / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca anotou mais uma grande bolada com o título do ATP 500 da Basileia neste domingo (26). A vitória foi confirmada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, contra o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo). Com a nova premiação, o brasileiro passou dos R$ 13 milhões em valor recebido na carreira desde que estreou no circuito ATP.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca salta 18 posições e entra para o top-30 no ranking ATP

Segundo a organização mundial de tênis, o campeão de Basileia fatura 471.825 mil euros (cerca de R$ 2.956.323 reais) de prêmio em dinheiro. Esse, inclusive, é o maior valor conquistado por Fonseca com um título. Antes, o brasileiro de 19 anos havia vencido "apenas" 3 Challengers e um ATP 250.

O novo prêmio só aumenta a quantia recebida em premiação na carreira no tênis profissional. Desde que entrou para o circuito ATP, João recebeu um mais de R$ 13.655.582, incluindo o valor da conquista deste domingo (26).

continua após a publicidade

A ascensão do brasileiro na temporada de 2025 é inegável, o que pode ser observado através de uma conquista em premiação. Entre os mais de R$ 13 milhões na carreira, cerca de R$ 9,2 milhões foram vencidos este ano.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No início de 2025, João Fonseca ocupava o 145º lugar da ATP e ainda era visto como promessa. Dez meses depois, ele subiu mais de 100 posições e completou seu principal objetivo da temporada, terminar entre os 30 melhores.

continua após a publicidade

Premiação do ATP da Basileia

  • Campeão - 500 pontos - 471.825 mil euros
  • Vice-campeão - 330 pontos - 253.875 mil euros
  • Semifinal - 200 pontos - 135.300 mil euros
  • Quartas de final - 100 pontos - 69.125 mil euros
  • Oitavas de final - 50 pontos - 36.900 mil euros
  • Rodada de 32 - 0 pontos - 19.680 mil euros
Com autoridade, João Fonseca vence Fokina e é campeão do ATP da Basileia. (Foto: Reprodução)
Com autoridade, João Fonseca vence Fokina e é campeão do ATP da Basileia. (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias