Bellucci analisa início de temporada de João Fonseca: 'Precisa de tempo'

Segundo melhor brasileiro da história, Thomaz Bellucci alcançou o 21º lugar do ranking mundial em julho de 2010, conquistou quatro títulos de ATP e 200 vitórias em 418 partidas desse nível. Com tanta experiência, o ex-número 1 do Brasil, que se aposentou em 2023, em conversa exclusiva com o Lance!, no Match Point Mansion, da EQI Investimentos, analisou a temporada de João Fonseca. Como se sabe, o carioca, de 19 anos, foi eliminado nas oitavas de final de simples do Rio Open e, neste sábado, joga a semifinal de duplas, às 14h30.



João Fonseca, que iniciou o ano como o 24º melhor do mundo (terceiro melhor ranking da história do tênis no país, atrás apenas de Guga Kuerten e Bellucci), soma uma vitória em três jogos na temporada. Antes de perder para o chileno Alejandro Tabilo no Rio Open, o número 1 do país e 38º do ranking caíra nas estreias do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires:

- Acredito que a preparação dele para o ano não foi como ele gostaria. Dá pra ver que o João não começou a temporada bem fisicamente, desistiu dos primeiros torneios. E ao meu ver também ele não chegou bem preparado para o Australian Open fisicamente. É muito diferente só treinar e depois pelo menos competir antes de um Grand Slam. São sensações completamente diferentes, os desgastes mental e físico são diferentes, se você chega a um Grand Slam sem nenhum jogo oficial, é muito difícil fazer algo grande. Para ele foi uma questão muito mais física que técnica até agora. Ele veio para a gira na América do Sul com só um jogo nas costas e a responsabilidade de defender o título em Buenos Aires. E pegou um jogador que é muito competitivo, assisti ao jogo todo. Ele jogou bem, mas o adversário estava com mais ritmo de jogo, tem muito mais partidas nas costas e isso pesa bastante.

Bellucci: Tecnicamente João Fonseca é muito acima da média

Bellucci acredita que é questão de tempo para João Fonseca (campeão de Buenos Aires e do ATP 500 da Basileia, ano passado) emplacar uma sequência de vitórias:

- A eliminação dele no Rio Open foi muito da falta de ritmo, a tendência é que, no decorrer ano, ele melhore o desempenho. Ele é um garoto muito novo e precisa de tempo. Ainda não o vejo 100% preparado fisicamente para enfrentar os jogadores que ele deseja ganhar. Tecnicamente ele é muito acima da média. Nos próximos meses acho que ele vai conseguir resultados melhores.

O ex-tenista Thomaz Bellucci (Reprodução)

