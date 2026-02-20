menu hamburguer
Tênis

No Rio Open, Andre Agassi reencontra e elogia João Fonseca

Ídolo americano vai entregar o troféu ao campeão do Rio Open no domingo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/02/2026
18:45
João Fonseca e Andre Agassi no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
João Fonseca e Andre Agassi no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-número 1 do mundo, dono de oito títulos de Grand Slam, Andre Agassi foi o capitão do Time Mundo, campeão da Laver Cup, em setembro, que teve João Fonseca como um de seus integrantes. Nesta sexta-feira, o ídolo americano, que vai entregar o troféu ao campeão de simples do Rio Open, reencontrou o número 1 do Brasil no torneio no Jockey Club.

- Foi muito bom vê-lo de novo. Ele é, obviamente, uma sensação, mas um ser humano ainda melhor. Muito além de sua idade . Mentalmente, emocionalmente, muito consciente do seu ambiente. Muito inteligente, processa muito bem. Sempre gosto de ver alguém que eu respeito tanto na quadra quanto fora dela - elogiou o ex-líder do ranking, durante coletiva de imprensa.

Semifinal de duplas de João Fonseca é adiada

Eliminado das simples, na quinta-feira, pelo peruano Ignacio Buse (91º do mundo), em sua terceira derrota em quatro jogos em 2026, o carioca, de 19 anos, está na semifinal de duplas, que foi adiada de sexta para sábado, às 14h30. Ao lado do mineiro Marcelo Melo, ele enfrenta os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter.

Perguntado sobre o que diria às pessoas que esperam que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vença todos os jogos, Agassi respondeu:

Guilherme Teixeira e Andre Agassi (Foto: João Pires/Fotojump)
Guilherme Teixeira e Andre Agassi (Foto: João Pires/Fotojump)

