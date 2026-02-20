João Fonseca leva virada e cai nas oitavas do Rio Open

Em duelo atrasado por mais de duas horas por conta da chuva, mesmo empurrado pela torcida que lotou a quadra central do Rio Open, João Fonseca começou bem, mas levou a virada e se despediu nas oitavas de final das simples. Méritos para o peruano Ignacio Buse (91º do mundo), que venceu de virada, por 5/7, 6/3 e 6/4, em 2h26m.

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Nas duplas, na sexta-feira, em torno das 21h, o carioca e o mineiro Marcelo Melo decidem uma vaga à final contra os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, que derrotaram o paulista Gustavo Heide e o goiano Guto Miguel, por 7/5, 5/7 e 11/9.

continua após a publicidade

Logo no segundo game, o anfitrião precisou salva um break. Dois games depois, o carioca escapou de duas chances de quebra. No quinto game, foi a vez do xodó da torcida vibrar como se fosse um gol seu primeiro break, com uma esquerda vencedora. O peruano salvou o break com um smash. Dali em diante, ambos os tenistas confirmaram os serviços sem sustos. Até que, no 11º game, o número 1 do Brasil pressionou o saque do adversário e, enfim, conquistou a quebra. Na sequência, o 38º do mundo sacou para fechar a parcial, para alívio dos torcedores.

Na abertura do segundo set, foi a vez de Buse sair das cordas: sacou em 0/40 e salvou os três breaks. No game seguinte, o tenista peruano conquistou a quebra. Em seguida, sacou para abrir 3/0. Sem ter mais o serviço ameaçado, o 91º do mundo abriu 4/1, 5/2 e fechou em 6/3.

continua após a publicidade

João Fonseca desperdiça três breaks

Buse começou melhor a parcial decisiva e conquistou a quebra no terceiro game. Depois, abriu 3/1. A torcida chegou a gritar 'Ô, ô, vai pra cima dele, João'. Sacando em 4/3 e 0/40, o peruano voltou a salvar três breaks seguidos. Dois games depois, com um ace, fechou a partida e calou a torcida na quadra Guga Kuerten

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Na sexta-feira, o peruano vai enfrentar, nas quartas de final, o ganhador do jogo entre Matteo Berrettini e o sérvio Dusan Lajovic. Como se sabe, no domingo, o brasileiro treinou com o tenista da Itália.