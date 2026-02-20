Conteúdo Especial

O ex-jogador Edmundo comentou nesta quinta-feira (19), durante o Rio Open, a rescisão contratual de Philippe Coutinho com o Vasco. Em entrevista ao Lance!, o ex-atacante afirmou que a situação é individual e disse que o clube e o jogador fizeram esforços para viabilizar o retorno.

— Cara, isso é muito individual, depende de cada um. Acho que cada pessoa tem uma relação com o clube. O clube fez um esforço gigante para tê-lo, e acredito que ele também fez um esforço grande para voltar. Às vezes, quando o jogador não se sente bem, ele quer sair. Não sei se vai para outro clube, mas é uma situação triste, chata, porque é um profissional e, acima de qualquer coisa, um ser humano. A gente precisa entender o lado das pessoas também — declarou o ídolo cruz-maltino.

— O Philippe é um cara que vai ficar sempre no imaginário do vascaíno. Saiu muito jovem, teve uma carreira brilhante na Europa, e o vascaíno esperava que ele repetisse isso aqui. Não aconteceu. Não é o primeiro caso, nem será o último. A vida segue. Tomara que o Vasco consiga seguir o caminho dele sem o Philippe, e que o Philippe siga o caminho dele sem o Vasco — completou.

Coutinho em ação pelo Vasco durante partida contra o Chapecoense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Edumundo comenta relação com o tênis

Edmundo também explicou a presença no Rio Open e destacou o tenista João Fonseca. Ele afirmou que foi ao evento para acompanhar o atleta e comentou sua relação com o tênis.

— Vim ver o ídolo, o nosso ídolo nacional agora, que é o João Fonseca. Depois de tanto tempo, apareceu um cara que pode, de fato, virar número 1. E também vim ver pessoas de quem eu gosto e agradecer o convite que recebi. Eu jogo tênis de vez em quando, porque o futebol machuca muito. Então o tênis é mais gostoso para praticar como esporte.

Apesar da torcida de Edmundo, Fonseca se despediu nas oitavas de final das simples do torneio. Méritos para o peruano Ignacio Buse (91º do mundo), que venceu de virada, por 5/7, 6/3 e 6/4, em 2h26m.

