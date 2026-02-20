AO VIVO: Siga Meligeni e Zormann nas quartas de duplas do Rio Open

Nesta sexta-feira (20), Felipe Meligeni e Marcelo Zormann entram na Quadra 1 do Jockey Club Brasileiro em busca de uma vaga nas semifinais do Rio Open. Os brasileiros medem forças com o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard. A partida está prevista para as 17h55 (de Brasília) e tem transmissão do Sportv 4. O Lance! acompanha em tempo real!

O confronto estava previsto para acontecer na noite de ontem (19), mas foi adiado devido a fortes chuvas que castigaram o Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Acompanhe o jogo

Pré-jogo: Tempo fechado no Jockey Club, mas segue sem chuva!

Situação do céu no quinto dia de Rio Open (Foto: Lance!)

Pré-jogo: Partida dos brasileiros terá início após o fim do confronto entre Doumbia/ Reboul e Frantzen/ Haase, que foi interrompido ontem (19), por conta da chuva.

Nas oitavas, Meligeni e Zormann passaram pelo belga Sander Gille e pelo holandês Sem Verbeek. A vitória foi de virada, por 2 sets a 1.

Felipe Meligeni e Macelo Zormann no Rio Open (Foto: Fotojump)

João Fonseca também segue vivo nas duplas do Rio Open

Se a trajetória no simples terminou após a derrota para o peruano Ignacio Buse, a história nas duplas segue em aberto. Ao lado de Marcelo Melo, Fonseca alcançou pela primeira vez na carreira uma semifinal de ATP na categoria.

Antes desta edição do torneio, o jovem ainda não havia conquistado uma vitória sequer em duplas no circuito. Agora, embalado por dois triunfos consecutivos, enfrentará os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter em busca de uma vaga na decisão. A partida acontece neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília).

Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

