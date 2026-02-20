O Rio Open pode até ser o maior torneio de tênis da América Latina, mas, na última quarta-feira (18), o clima no Jockey Club Brasileiro ganhou tons olímpicos. Medalhista no judô, Willian Lima marcou presença no evento e, além de acompanhar de perto a campanha de João Fonseca, revelou a intenção de aproximar o tenista das artes marciais.

A ideia é ousada: promover um intercâmbio entre duas das promessas mais empolgantes do esporte brasileiro. Em conversa com o Lance!, o judoca falou sobre o início da aproximação com o jovem de 19 anos e deixou no ar a possibilidade de um "crossover" esportivo.

— Na real, ainda não existe uma amizade. Está havendo uma aproximação por conta de alguns contatos, mas quero fazer acontecer um jogo com ele. Talvez até um treino de judô também, quem sabe — afirmou Willian.

A presença do medalhista nas arquibancadas coincidiu com a vitória de Fonseca nas duplas, ao lado de Marcelo Melo, sobre os argentinos Andrés Molteni e Máximo González. Para Willian, que já acompanhava o circuito, ver o compatriota despontar no cenário internacional torna a experiência ainda mais especial.

— Sempre acompanhei bastante tênis. Agora, podendo ver o João de perto, ainda mais em um evento dessa magnitude, está sendo incrível — destacou.

João segue vivo nas duplas do Rio Open

Se a trajetória no simples terminou após a derrota para o peruano Ignacio Buse, a história nas duplas segue em aberto. Ao lado de Marcelo Melo, Fonseca alcançou pela primeira vez na carreira uma semifinal de ATP na categoria.

Antes desta edição do torneio, o jovem ainda não havia conquistado uma vitória sequer em duplas no circuito. Agora, embalado por dois triunfos consecutivos, enfrentará os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter em busca de uma vaga na decisão — enquanto, fora das quadras, o convite para vestir o quimono já está feito.

Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

