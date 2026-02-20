Brasileiros mandam recado a João Fonseca após eliminação no Rio Open

Em uma noite triste para o tênis brasileiro, João Fonseca foi eliminado do Rio Open depois de perder para o peruano Ignacio Buse. Nesta quinta-feira (19), o jovem foi derrotado diante da torcida. Nas redes sociais, o prodígio recebeu alguns recados.

Na quadra central do Rio Open, João Fonseca começou bem, mas levou a virada e se despediu nas oitavas de final das simples. O adversário fechou a partida por 5/7, 6/3 e 6/4, em 2h26m, e saiu aplaudido pelo público.

Nas redes sociais, brasileiros mandaram recados a João Fonseca depois da queda no Rio Open. Alguns criticaram, outros demonstraram apoio e teve também quem lamentasse a eliminação. Veja os comentários abaixo:

João Fonseca na partida contra o peruano Ignacio Buse no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

Veja comentários sobre o jovem brasileiro após eliminação

Como foi a derrota do João Fonseca no Rio Open

Logo no segundo game, o anfitrião precisou salvar um break. Dois games depois, o carioca escapou de duas chances de quebra. No quinto game, foi a vez do xodó da torcida vibrar como se fosse um gol seu primeiro break, com uma esquerda vencedora. O peruano salvou o break com um smash. Dali em diante, ambos os tenistas confirmaram os serviços sem sustos. Até que, no 11º game, o número 1 do Brasil pressionou o saque do adversário e, enfim, conquistou a quebra. Na sequência, o 38º do mundo sacou para fechar a parcial, para alívio dos torcedores.

Na abertura do segundo set, foi a vez de Buse sair das cordas: sacou em 0/40 e salvou os três breaks. No game seguinte, o tenista peruano conquistou a quebra. Em seguida, sacou para abrir 3/0. Sem ter mais o serviço ameaçado, o 91º do mundo abriu 4/1, 5/2 e fechou em 6/3.

Buse começou melhor a parcial decisiva e conquistou a quebra no terceiro game. Depois, abriu 3/1. A torcida chegou a gritar 'Ô, ô, vai pra cima dele, João'. Sacando em 4/3 e 0/40, o peruano voltou a salvar três breaks seguidos. Dois games depois, com um ace, fechou a partida e calou a torcida na quadra Guga Kuerten. Fim de festa para João Fonseca no Rio Open.

