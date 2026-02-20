Dani Hypólito compara João Fonseca a Guga: 'Quebrar recordes'

A comparação entre João Fonseca e Gustavo Kuerten movimenta bastante os fãs de tênis, mas, agora, ganhou ainda o reforço de uma voz olímpica. Presente no Rio Open nesta sexta-feira (20), a ex-ginasta Daniele Hypólito analisou o chamado "duelo de gerações" e apostou alto no futuro da nova promessa brasileira.

Enquanto Guga construiu uma trajetória histórica e consolidada no cenário mundial, João desponta como um dos principais nomes da nova geração desde que estreou no circuito ATP, em 2023. O futuro, no entanto, será ainda mais promissor para o jovem tenista, segundo Hypólito.

— Eu acho que o João tem um caminho muito largo. Acho que ele vai quebrar os recordes do nosso Gustavo Kuerten, que é o nosso queridinho do Brasil, o nosso desbravador do tênis. Eu acho que ele tem tudo pra seguir esse caminho e ainda quebrar os recordes do Guga — afirmou.

João Fonseca celebra ponto na vitória sobre Thiago Monteiro no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

Outro grande nome do tênis brasileiro reconhecido pela ex-ginasta foi Bia Haddad Maia, a número 1 do Brasil. A comentarista demonstrou reconhecimento pela resiliência da tenista, especialmente após uma temporada anterior marcada por dificuldades.

— Acompanho e vi que, no ano passado, ela sofreu um pouquinho, mas neste ano já está voltando bem. Eu agradeço muito pela Bia, porque são atletas diferenciadas, que fazem muito pelo esporte brasileiro.

Entre passado consagrado e futuro promissor, o tênis nacional segue reunindo gerações. Além de seguir acumulando expectativas dentro e fora das quadras.

