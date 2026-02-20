Meligeni e Zormann caem nas quartas de final do Rio Open

Felipe Meligeni e Marcelo Zormann foram superados nesta sexta-feira (20) e encerraram a participação no Rio Open. Pelas quartas de final, a dupla levou a pior para o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard por 2 sets a 0, nas parciais 6/3 e 7 (7)/ 6 (4). Após pequeno atraso devido a chuva no Jockey Club Brasileiro, a partida contou com o intenso apoio da torcida nas arquibancadas da Quadra 1.

🎾Como foi o jogo?

A partida começou com uma rápida confirmação da dupla entre o argentino e francês, fechando sem desperdiçar nenhum saque. O mesmo aconteceu com os brasileiros no game seguinte com o saque de Meligeni. Assim se seguiu até os adversários conseguirem a quebra, que os colocaram na frente por 4 a 2. Com bom aproveitamento das bolas perto da rede, a diferença aumentou. Embora timido no início, o apoio da torcida se manteve vivo durante toda a parcial, apesar das oportunidades perdidas pela dupla anfitriã. Quem levou a melhor no primeiro set foram Andreozzi e Guinard por 6 a 3.

Foi com grandes jogadas de Zormann, unidas ao forte saque de Meligeni, que o jogo retornou. O primeiro game, então, terminou com tranquilidade. A resposta veio com um explosivo saque do argentino, o que dificultou muito a recepção dos donos da casa. Embora tivesse confirmado o terceiro game, os brasileiros voltaram a sofrer para colocar bola em jogo com o saque dos rivais. A primeira quebra quase aconteceu no retorno de Meligeni ao saque – assim como no set inicial –, mas a dupla logo se recuperou e fechou o game.

O jogo seguiu na mesma até o nono game, quando os visitantes conseguiram enfim a quebra para cima dos brasileiros. Para igualar a parcial, uma bela quebra da dupla da casa ao lado da torcida, que inflamava as arquibancadas da Quadra 1. O duelo equilibrado levou a parcial à 6 a 6, com uma sequência excelente de Meligeni e Zormann que contavam com os erros dos adversários. Na arquibancada, a torcida seguia aos gritos de "Eu acredito". Sob pressão, o Brasil nao conseguiu o saque, e Andreozzi e Guinard abriram 6 a 3 no tie break. A derrotada brasileira terminou por 2 sets a 0.

Meligeni e Zormann caem nas quartas de final do Rio Open (Foto: Fotojump)

João Fonseca segue vivo nas duplas do Rio Open

Se a trajetória no simples terminou após a derrota para o peruano Ignacio Buse, a história nas duplas segue em aberto. Ao lado de Marcelo Melo, Fonseca alcançou pela primeira vez na carreira uma semifinal de ATP na categoria.

Antes desta edição do torneio, o jovem ainda não havia conquistado uma vitória sequer em duplas no circuito. Agora, embalado por dois triunfos consecutivos, enfrentará os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter em busca de uma vaga na decisão. A partida acontece neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília).

Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

