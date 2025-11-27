Sabalenka elogia Bia Haddad e aconselha: 'Confiar em si'

A atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, comentou sobre a situação da brasileira Bia Haddad, que passa por uma fase difícil com a raquete e acabou antecipando o fim da temporada em setembro. A bielorussa, que entende o preço da alta performance, aconselhou a colega nesta fase difícil, enfatizando que o equilíbrio entre a mente e o corpo é a chave do sucesso no tênis.

Após sua eliminação nas quartas de final do SP Open, a brasileira chegou a disputar o WTA 500 de Seul, mas passou por problemas ao longo das partidas, desistindo também do WTA 1000 de Pequim, que seria o mais importante do ano.

Conhecida por sua força física e mental dentro de quadra, Sabalenka aconselhou a brasileira para a retomada na disputa no WTA em 2026.

— Eu acho que ela sabe. Ela passou por momentos difíceis algumas vezes e acho que ela encontrou o caminho em todas elas. Então, eu acho que é importante manter o seu plano, confiar em si mesma e apenas continuar dando o seu melhor todos os dias, tentando encontrar pequenas coisas positivas em cada dia — completou a tenista.

Aryna Sabalenka chegou a enfrentar Bia em duas ocasiões, no Miami Open em 2024 e no Madrid Open em 2023. Em ambos os confrontos, a bielorrussa saiu vencedora.

Bia Haddad e Sabalenka durante jantar de Guga Kuerten (Foto: Reprodução X)

Sabalenka coloca Fonseca no Top-10

O jovem João Fonseca, por sua vez, teve uma das temporadas mais surpreendentes da carreira, alcançando o 24° lugar no ranking ATP. Sabalenka destacou a temporada do jovem ao longo da entrevista e se mostrou empolgada com o desenvolvimento do brasileiro.

— Ele é um garoto e, claro, precisa de mais tempo, mais experiência. Mas acho que ele tem uma ótima equipe ao seu redor e está fazendo tudo certo, ser tão bom em uma idade tão jovem exige muito. Tenho certeza de que, com o tempo, ele vai aprender muitas lições, vai melhorar e definitivamente vai estar no Top 10. Então, eu acho que ele só tem que seguir a sua rotina e, com certeza, ele vai chegar lá — afirmou Sabalenka.

