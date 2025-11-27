IA crava rebaixados no Brasileirão; triunfo do Fortaleza pressiona Santos

O Fortaleza reagiu na luta contra o rebaixamento e inflamou a briga na parte de baixo da tabela, pressionando ainda mais Santos, Vitória, Vasco e Ceará. O Fortaleza venceu o RB Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Bareiro.

De olho nisso, o Lance! pediu para a "Grok", inteligência artificial do "X", cravar quais equipes serão rebaixadas ao fim do Campeonato Brasileiro.

IA 'rebaixa' Santos e Fortaleza

Fortaleza

Mesmo tendo reagido e chegado a 37 pontos, ainda está em 18º e depende de uma combinação extremamente improvável. A margem é mínima, e o time carregou um desempenho ruim por muitas rodadas. Projeção: cai.

Santos

O Santos está apenas um ponto acima do Z4 (38) e vive uma fase instável, com desempenho recente preocupante. A tabela final pesa, e qualquer tropeço pode devolvê-lo ao Z4. Entre os times que ainda brigam — Fortaleza, Vitória, Internacional, Ceará e Vasco — o Santos é hoje o que combina pior momento + menor pontuação. Projeção: cai.

Fortaleza vence Bragantino e pressiona Santos na luta contra rebaixamento

Engatando a segunda vitória consecutiva, o Fortaleza reduziu a distância para deixar a zona de rebaixamento.

O triunfo sobre o Bragantino levou o Fortaleza aos 37 pontos, ainda em 18º lugar; o Santos (17º) tem 38 e o Vitória, primeiro time fora do Z4, soma 39. Internacional (41), Ceará (42) e Vasco (42) completam o grupo de equipes ameaçadas pela queda.

Caso Santos e Vitória não vençam seus próximos jogos, um triunfo diante do Atlético-MG tiraria o Fortaleza da zona de rebaixamento. Os paulistas receberão o Sport na sexta-feira (28) e os baianos encaram o Mirassol, em casa, no sábado (29).